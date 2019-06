Bangladesh v West Indies World Cup scoreboard

First innings scoreboard from the Bangladesh v West Indies World Cup match in Taunton on Monday

Lewis c sub (Sabbir) b Shakib 70 S. Hope c Das b Mustafizur 96 N. Pooran c Soumya b Shakib 25 S. Hetmyer c Tamim b Mustafizur 50 A. Russell c Mushfiqur b Mustafizur 0 J. Holder c Mahmudullah b Saifuddin 33 D.

Bravo b Saifuddin 19 O.

Thomas not out 6 Extras (lb6, w16) 22 Total (eight wickets, 50 overs) 321 Did not bat: Sheldon Cottrell, Shannon Gabriel Fall of wickets: 1-6 (Gayle), 2-122 (Lewis), 3-159 (Pooran), 4-242 (Hetmyer), 5-243 (Russell), 6-282 (Holder), 7-297 (Hope), 8-321 (Bravo) Bowling: Mortaza 8-1-37-0, Saifuddin 10-1-72-3 (6w), Mustafizur 9-0-59-3 (5w), Miraz 9-0-57-0 (1w), Mosaddek 6-0-36-0, Shakib 8-0-54-2 Bangladesh: Tamim Iqbal, Soumya Sarkar, Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim (wkt), Liton Das, Mahmudullah, Mosaddek Hossain, Mohammad Saifuddin, Mehidy Hasan, Mashrafe Mortaza (capt), Mustafizur Rahman Toss: Bangladesh Umpires: Rod Tucker (AUS) and Sundaram Ravi (IND)tv umpire: Paul Wilson (AUS)Match referee: David Boon (AUS)