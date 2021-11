Bangladesh vs Pakistan first Test scoreboard

Chittagong, Bangladesh, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Nov, 2021 ) :Scoreboard at stumps on the third day of the first Test between Bangladesh and Pakistan at Zahur Ahmed Chowdhury Stadium in Chittagong on Sunday: Bangladesh first innings (Liton Das 114, Mushfiqur Rahim 91; Hasan Ali 5-51) Pakistan first innings (overnight 145-0) Abid Ali lbw b Taijul 133 Abdullah Shafique lbw b Taijul 52 Azhar Ali lbw b Taijul 0 Babar Azam b Mehidy 10 Fawad Alam c Liton b Taijul 8 Mohammad Rizwan lbw b Ebadot 5 Faheem Ashraf lbw b Taijul 38 Hasan Ali st Liton b Taijul 12 Sajid Khan b Ebadot 5 Nauman Ali lbw b Taijul 8 Shaheen Afridi not out 13 Extras (b1, lb1) 2 Total (all out; 115.4 overs) 286 Fall of wickets: 1-146 (Abdullah), 2-146 (Azhar), 3-169 (Babar), 4-182 (Fawad), 5-207 (Rizwan), 6-217 (Abid), 7-229 (Hasan), 8-240 (Sajid), 9-257 (Nauman) , 10-286 (Faheem) Bowling: Jayed 12-0-41-0, Ebadot 26-7-47-2, Taijul 44.

4-9-116-7, Mehidy 30-7-68-1, Mominul 3-0-12-0 Bangladesh second innings Shadman islam lbw b Shaheen 1 Saif Hasan c and b Shaheen 18 Najmul Hossain c Shafique b Shaheen 0 Mominul Haque c Azhar b Hasan 0 Mushfiqur Rahim not out 12 Yasir Ali not out 8 Extras 0 Total (four wickets; 19 overs) 39 To bat: Liton Das, Mehidy Hasan, Taijul Islam, Abu Jayed, Ebadot Hossain Fall of Wickets: 1-14 (Shadman), 2-14 (Najmul), 3-15 (Mominul), 4-25 (Hasan) Bowling: Shaheen 6-4-6-3, Hasan 5-0-19-1, Faheem 3-1-6-0, Nauman 4-2-7-0, Sajid 1-0-1-0 Toss: Bangladesh Umpires: Michael Gough (ENG), Sharfuddoula (BAN)tv Umpire: Gazi Sohel (BAN)Match Referee: Neeyamur Rashid (BAN)