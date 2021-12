More than 50 matches were played in the Benazir Bhutto Shaheed National Tennis Championships 2021 here at the Islamabad Tennis Complex on Tuesday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Dec, 2021 ) :More than 50 matches were played in the Benazir Bhutto Shaheed National Tennis Championships 2021 here at the Islamabad Tennis Complex on Tuesday.

The main draws of categories including Men's singles, Ladies singles, Boys U-14, Boys and Girls U-12 and U-10 were played.

In Men's Singles Matches-First Round: M. Shoaib beat M. Talha Khan 6-0,6-2; Barkat Ullah beat Parbhat Kumar 6-2,7-6(4); Yousaf Khalil beat Ahmad Asjad 6-2,6-1; Muzammil Murtaza beat Israr Gul 6-0,6-1; Mudassir Murtaza beat M. Huzaifa Khan 6-1,6-1; Hamid Israr beat Ilham Khan 6-7(0),6-3,6-4; Hasheesh Kumar beat M. Hamza Aasim 6-4,6-7(6),6-0; Aqeel Khan beat Faizan Fayyaz 6-0,6-1; Shahzad Khan beat Ahmed Kamil 6-2,6-1; Sami Zeb Khan beat Nofil Kaleem 6-2,6-1; Heera Ashiq beat Waqas Malik 6-2,6-1.

In Ladies Singles Matches-First Round: Kainat Ali beat Amara Khan 6-1,6-1; Oreen Jasia beat Maryam Fazal 6-0,6-0; Syeda Eraj Batool beat Mahnoor Sohail 6-2, 6-1; Asifa Shahbaz beat Azeena Aleem 6-2,6-4; Zahra Suleman beat Marium Shahid 6-0,6-1; Saher Aleem beat Sunila 6-0,6-0.

In Boys U-18 Singles Matches-First Round: Shaeel Durab beat M.

Talha Khan 6-1,6-2; Kamran Khan beat Azan Sajid 6-1,6-0; M. Zaryab Khan beat Raza Ghaus 3-0 Ret.; Asad Zaman beat Umer Masood 6-1,6-1; Nalain Abbas beat Hasan Ali 6-4,6-4; Farman Shakeel beat M. Ahtasham 6-3 6-0; Uzair Khan beat Faizan Fayyaz 7-5,4-6,6-2; M. Salaar beat Inam Qadir 6-0,6-0; M. Hamza Aasim beat M. Abdullah 6-1,6-0; Ahtesham Humayun beat Huzaima A. Rehman 6-2,7-5; M. Talha Khan beat Sami Zeb Khan 6-7(0),6-3,6-2.

In Boys U-14 Singles Matches-First Round: Nabeel Ali Qayum beat Rayan Khan 4-1,4-0; Zohaib Afzal beat M. Talha Khan 5-3 4-2; Muhammad Junaid beat Ihsan Ullah 4-2,4-0; S. Hamza Hussain beat Safi Ullah 4-0,4-0; M. Salaar beat Abdul Basit 4-1,4-2.

In B/G U-12 Singles Matches-First Round: Samer Zaman beat Arsalan Khan 4-0,4-1; Shayan Afridi beat Saqib Ali 4-0,4-0; Razik Sultan beat Sameer Maqsood 4-0,4-1; M. Haziq Aasim beat Lalarukh Sajid 4-0,4-1; Abdul Basit beat Mahd Mehmood 4-1,4-0; M. Ayaan Sherdil beat Awais Ali 5-3,4-1.

In B/G U-10 Singles Matches-First Round: Anis Khan beat Arshman Maqsood 4-0,4-0; Abdul Wasay beat Qasim ul Khair 4-1,4-0; Amir Masood beat Wishal Arshad 4-1,4-0; Arsalan Khan beat Fatima Maqsood 4-0,4-0.