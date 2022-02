Benfica v Ajax Champions League starting line-ups

Lisbon, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Feb, 2022 ) :Starting line-ups in the Champions League last 16, first leg between Benfica and Ajax at the Estadio da Luz on Wednesday (kick-off 2000 GMT): Benfica (4-4-2) Odisseas Vlachodimos; Gilberto, Nicolas Otamendi (capt), Jan Vertonghen, Alex Grimaldo; Rafa Silva, Julian Weigl, Adel Taarabt, Everton; Goncalo Ramos, Darwin Nunez Coach: Nelson Verissimo (POR) Ajax (4-3-3) Remko Pasveer; Noussair Mazraoui, Jurrien Timber, Lisandro Martinez, Daley Blind; Edson Alvarez, Steven Berghuis, Ryan Gravenberch; Antony, Sebastien Haller, Dusan Tadic (capt) Coach: Erik ten Hag (NED) Referee: Slavko Vincic (SLO)