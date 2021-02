Boys doubles quarterfinals of Tennis Championship 2021 held

The boys doubles quarterfinals of the Syed Dilawar Abbas & Syed Tajamul Abbas Memorial ITF World J5 Junior Tennis Championship 2021 were played here at the PTF Complex on Wednesday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Feb, 2021 ):The boys doubles quarterfinals of the Syed Dilawar Abbas & Syed Tajamul Abbas Memorial ITF World J5 Junior Tennis Championship 2021 were played here at the PTF Complex on Wednesday.

In Boys Doubles Quarterfinals, Raahim Agha (GBR), Abraar Iqbal (USA) beat Oscar Baumgartner (SUI), Sam Kydd Baumgartner (SUI) 6-2, 6-4; Dmitry Dolzhenkov (RUS), Artiom Dorofeev (FRA) beat Ahmet Atabay (TUR), Ahmad Nael Qureshi (PAK) 6-2, 6-3; Alessio Basile (BEL), Birtan Duran (TUR) beat Toa Maeda (JPN), Aoi Ooka (JPN) 6-3, 6-4.

In Boys Singles 2nd Round Matches, Alessio Basile (BEL) beat Abraar Iqbal (USA) 6-4, 2-6, 6-3; Dmitry Dolzhenkov (RUS) beat Carl Holder (FRA) 6-4, 6-3; Artiom Dorofeev (FRA) beat Amir Asylkozhaev (RUS) 3-6, 6-3, 7-5; William Alsterback (SWE) beat Toa Maeda (JPN) 6-3, 6-3; Birtan Duran (TUR) beat Sam Kydd Baumgartner (SUI) 6-1, 6-0; Yakup Uzunel (DEN) beat Elliot Jarosz (SWE) 6-3, 6-3; Lorant Gyori (HUN) beat Aoi Ooka (JPN) 6-1, 4-6, 6-4.

In Girls Singles 2nd Round Matches, Maria Pukhina (RUS) beat Dorsa Cheraghi (IRI) 6-2, 6-3; Arina Arifullina (RUS) beat Alaia Rubio Perez (GBR) 6-1, 6-4; Ellie Blackford (GBR) beat Tamara Ermakova (RUS) 6-3, 6-3; Ekaterina Suvorova (RUS) beat Luisa Schruff (GER) 2-6, 6-2, 6-2; Avrora Volkova (RUS) beat Artina Gashi (KOS) 6-1, 6-0; Mariia Masiianskaia (RUS) beat Margarita Okhendovskaya (UKR) 6-1, 6-0; Iman Khan (GBR) beat Melisa Ugur (TUR) 6-0, 6-1; Ines Faltinger (AUT) beat Olga Sorochkina (RUS) 6-1, 6-0.