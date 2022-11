Brazil v Serbia World Cup starting line-ups

Starting line-ups for the World Cup Group G match between Brazil and Serbia at Lusail Stadium in Doha on Thursday

Starting line-ups for the World Cup Group G match between Brazil and Serbia at Lusail Stadium in Doha on Thursday (kick-off 1900 GMT): Brazil (4-2-1-3) Alisson Becker; Danilo, Thiago Silva (capt), Marquinhos, Alex Sandro; Lucas Paqueta, Casemiro; Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior Coach: Tite (BRA) Serbia (3-4-2-1) Vanja Milinkovic-Savic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic; Andrija Zivkovic, Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Filip Mladenovic; Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic (capt); Aleksandar Mitrovic Coach: Dragan Stojkovic (SRB) Referee: Alireza Faghani (IRI)