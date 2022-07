British Open first-round tee times

St Andrews, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Jul, 2022 ) :Tee-off times for the first round of the 150th British Open, which gets underway at St Andrews in Scotland on Thursday: (GBR & IRL unless stated; all times local - GMT plus 1 hour; (a) denotes amateurs): 0635 Paul Lawrie, Webb Simpson (USA), Min Woo Lee (AUS) 0646 Sadom Kaewkanjana (THA), Ben Campbell (NZL), Barclay Brown (a) 0657 Dean Burmester (RSA), Chan Kim (USA), Brandon Wu (USA) 0708 Ian Poulter, Jamie Donaldson, Guido Migliozzi (ITA) 0719 Garrick Higgo (RSA), Kim Min-kyu (KOR), Ashley Chesters 0730 Phil Mickelson (USA), Lucas Herbert (AUS), Kurt Kitayama (USA) 0741 Patrick Reed (USA), Tom Hoge (USA), Kim Joo-hyung (KOR) 0752 John Daly (USA), Bryson DeChambeau (USA), Cameron Tringale (USA) 0803 Cameron Smith (AUS), Brooks Koepka (USA), Seamus Power 0814 Franceso Molinari (ITA), Tommy Fleetwood, Justin Rose 0825 Cameron Young (USA), Lee Kyoung-hoon (KOR), Robert MacIntyre 0836 Zach Johnson (USA), Billy Horschel (USA), Corey Conners (CAN) 0847 Brian Harman (USA), Pablo Larrazabal (ESP), Danny Willett 0903 Stephen Dodd, JT Poston (USA), Lee Westwood 0914 Sepp Straka (AUT), Luke List (USA), Justin De Los Santos (PHI) 0925 Ernie Els (RSA), Adri Arnaus (ESP), Brad Kennedy (AUS) 0936 Mackenzie Hughes (CAN), Scott Vincent (ZIM), Victor Perez (FRA) 0947 Jason Kokrak (USA), Nicolai Hojgaard (DEN), Sihwan Kim (USA) 0958 Collin Morikawa (USA), Rory McIlroy, Xander Schauffele (USA) 1009 Shane Lowry, Justin Thomas (USA), Viktor Hovland (NOR) 1020 Will Zalatoris (USA), Hideki Matsuyama (JPN), Tony Finau (USA) 1031 Kevin Kisner (USA), Chris Kirk (USA), Takumi Kanaya (JPN) 1042 Dylan Frittelli (RSA), Trey Mullinax (USA), Matthew Jordan 1053 Anthony Quayle (AUS), Zander Lombard (RSA), John Parry 1104 Thomas Detry (BEL), Richard Mansell, Marco Penge 1115 Alexander Bjork (SWE), Oliver Farr, Matt Ford 1136 Mark Calcavecchia (USA), Ryan Fox (NZL), Jediah Morgan (AUS) 1147 Christiaan Bezuidenhout (RSA), Bernd Wiesberger (AUT), Sam Bairstow (a) 1158 Adrian Meronk (POL), Li Haotong (CHN), Marcus Armitage 1209 Thriston Lawrence (RSA), Fabrizio Zanotti (PAR), Alex Wrigley 1220 Aaron Wise (USA), Kim Si-woo (KOR), Sam Horsfield 1231 Talor Gooch (USA), Shaun Norris (RSA), Wyndham Clark (USA) 1242 Henrik Stenson (SWE), Russell Henley (USA), Aldrich Potgieter (a) (RSA) 1253 Stewart Cink (USA), Sergio Garcia (ESP), Aaron Jarvis (a) (CAY) 1304 Im Sung-jae (KOR), Paul Casey, Gary Woodland (USA) 1315 Dustin Johnson (USA), Adam Scott (AUS), Marc Leishman (AUS) 1326 Scottie Scheffler (USA), Joaquin Niemann (CHI), Tyrrell Hatton 1337 Darren Clarke, Richard Bland, Filippo Celli (a) (ITA) 1348 Kevin Na (USA), Kazuki Higa (JPN), Erik van Rooyen (RSA) 1404 David Duval (USA), Justin Harding (RSA), Jordan Smith 1415 Shugo Imahira (JPN), Jason Scrivener (AUS), David Law 1426 Abraham Ancer (MEX), Yuto Katsuragawa (JPN), Emiliano Grillo (ARG) 1437 Louis Oosthuizen (RSA), Harris English (USA), Keita Nakajima (a) (JPN) 1448 Padraig Harrington, Thomas Pieters (BEL), Keith Mitchell (USA) 1459 Tiger Woods (USA), Matthew Fitzpatrick, Max Homa (USA) 1510 Jordan Spieth (USA), Jon Rahm (ESP), Harold Varner III (USA) 1521 Patrick Cantlay (USA), Sam Burns (USA), Mito Pereira (CHI) 1532 Keegan Bradley (USA), Sebastian Munoz (COL), Sahith Theegala (USA) 1543 Laurie Canter, Dimitrios Papadatos (AUS), Matthew Griffin (AUS) 1554 John Catlin (USA), Jamie Rutherford, David Carey1605 Cho Min-gyu (KOR), Jorge Fernandez Valdes (ARG), Robert Dinwiddie1616 Lars van Meijel (NED), Jack Floydd, Ronan Mullarney.