CAF Cup final: Orlando Pirates factfile

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th May, 2022 ) :Factfile for CAF Confederation Cup finalists Orlando Pirates of South Africa: Formed: 1937 Home ground: Orlando Stadium, Soweto (capacity: 37,000) Popular name: Buccaneers Possible team (RSA unless noted): Richard Ofori (GHA); Abel Mabaso, Olisa Ndah (NGR), Happy Jele (capt), Innocent Maela; Ben Motshwari, Goodwin Mosele; Bandile Shandu, Thembinkosi Lorch, Deon Hotto (NAM); Kwame Peprah (GHA) Coaches: Fadlu Davids and Mandla Ncikasi (both RSA) Route to final: Round of 32 - Diables Noirs (CGO) 1-0 home, 0-0 away; Play-off: LPRC Oilers (LBR) 2-0, Oilers withdraw after first leg in Monrovia; Group B: JS Saoura (ALG) 2-0 2-0, Al Ittihad (LBA) 0-0 2-3, Royal Leopard (ESW) 3-0 6-2; Quarter-final: Simba (TAN) 1-0 0-1, Pirates won 4-3 on penalties; Semi-final: Al Ahly Tripoli (LBA) 0-1 2-0Scorers: 4 - Shandu; 3 - Kabelo Dlamini, Jele; 2 - Terrance Dzvukamanja, Fortune Makaringe, Peprah; 1 - Tshegofatso Mabasa, Maela, Mosele, Ntsikelelo Nyauza, Machawe Dlamini (Leopard)-own goalPrevious Confederation Cup appearances: 2004 - play-offs, 2015 - runners-up, 2021 - quarter-finals.