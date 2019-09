China Open tennis results

Results from the China Open on Saturday in Beijing (x denotes seeding):

Beijing, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Sep, 2019 ) :results from the China Open on Saturday in Beijing (x denotes seeding): Women 1st round Zheng Saisai (CHN) bt Monica Puig (PUR) 4-6, 6-3, 7-6 (7/5) Belinda Bencic (SUI x9) bt Hsieh Su-Wei (TPE) 7-5, 6-2 Polona Hercog (SLO) bt Julia Goerges (GER) 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-4 Kiki Bertens (NED x8) bt Donna Vekic (CRO) 3-6, 6-1, 7-6 (7/3) Katerina Siniakova (CZE) bt Wang Xiyu (CHN) 6-2, 6-2Jelena Ostapenko (LAT) bt Karolina Pliskova (CZE x2) 7-5, 3-6, 7-5afp