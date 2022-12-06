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COMBAXX 1st CNS All Pakistan Squash Championship 2022: 1st Round Matches Played On Day-one
Muhammad Rameez Published December 06, 2022 | 09:56 PM
:The one-day qualifying round of the prestigious COMBAXX 1st CNS All Pakistan Squash Championship 2022 being organized by Pak Navy was played here at Pakistan Navy Roshan Khan Jahangir Khan Squash Complex, Fleet Club, Saddar Karachi.
KARACHI, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Dec, 2022 ) :The one-day qualifying round of the prestigious COMBAXX 1st CNS All Pakistan Squash Championship 2022 being organized by Pak Navy was played here at Pakistan Navy Roshan Khan Jahangir Khan Squash Complex, Fleet Club, Saddar Karachi.
The following players qualified for the main round: Men's:1. Sadam Ul Haq (Army), 2. Azlan Khawar (Punjab), 3. Abbas Shaukat (KP), 4 Mehmood Mehboob (Punjab).
Women's:1. Kainat Amir (Sindh), 2. Amna Malik (Army), 3. Noor Ul Ain (SNGPL), 4 Habiba Ali (Sindh).
The following are the results of Qualifying Round: result: Men's Final Qualifying Round: Sadam Ul Haq (Army) bt Hikmat Yar Khan (Punjab) 11-2, 11-9, 11-5 (25 mins).
Azlan Khawar (Punjab) bt Talha Saeed (Sindh) 11-8, 11-7, 11-7 (27 mins). Abbas Shaukat (KP) bt Mutahir Ali (KP) 11-5, 11-9, 11-4 (26 mins). Mehmood Mehboob (Punjab) bt Tanveer Qamar (KP) 11-6, 11-7, 11-5 (23 mins).
Result: Women's Final Qualifying Round: Kainat Amir (Sindh) W/o Alina Zehra (Sindh). Amna Malik (Army) bt Sameera Shahid (Sindh) 11-4, 11-4, 11-3 (11 mins). Noor Ul Ain (SNGPL) bt Mahnoor Ali (Sindh) 11-7, 11-4, 11-6 (14 mins).
Habiba Ali (Sindh) bt Aina Aziz (Sindh) 11-4, 11-6, 11-2 (12 mins) Result: Men's 1st Qualifying Round Sadam Ul Haq (Army) bt Asad Ullah (Army) 11-7, 11-6, 11-6 (17 mins).
Hikmat Yar Khan (Punjab) bt Rohan Amjad (Sindh) 11-5, 11-3, 11-0 (20 mins). Azlan Khawar (Punjab) bt Hurraira Zafar (Sindh) 11-6, 11-5, 11-8 (23 mins). Talha Saeed (Sindh) bt Sardar Hassan (Navy) 11-4, 11-8, 11-9 (30 mins). Mutahir Ali (KP) bt Ali Daud (Sindh) 11-4, 11-6, 11-6 (15 mins). Abbas Shaukat (KP) bt Mohammad Ali (Sindh) 11-5, 11-2, 11-0 (18 mins). Mehmood Mehboob (Punjab) bt Muzammil (Navy) 11-1, 11-6, 11-3 (14 mins). Tanveer Qamar (KP) bt Hassan Paracha (Sindh) 9-11, 11-9, 11-7, 11-6 (30 mins).
Result: Women's 1st Qualifying Round: Alina Zehra (Sindh) Vs Bye Kainat Amir (Sindh) bt Syeda Sarah (Sindh) 11-, 11-1, 11-4 (17 mins). Sameera Shahid (Sindh) bt Wania Tahir (Sindh) 11-4, 11-2, 11-2 (14 mins). Amna Malik (Army) Sehrish Ali (Sindh) 11-5, 12-10, 11-5 (19 mins). Mahnoor Ali (Sindh) w/o Mohira Waqar (Sindh). Noor Ul Ain (SNGPL) bt Saliya Rasheed (Sindh) 11-0, 11-1, 11-2 (7 mins). Habiba Ali (Sindh) bt Syeda Zunaira (Sindh) 11-2, 11-1, 11-0 (7 mins). Aina Aziz (Sindh) bt Soha Ali (Sindh) 11-5, 11-7, 11-7 (17 mins).
Tomorrow's fixtures:Matches will start at 1000 hours on Wednesday) while the opening ceremony will be held at 1400 hours today (Wednesday).