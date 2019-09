Cricket: Afghanistan v Zimbabwe Twenty20 scoreboard

Dhaka, Sept 14 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Sep, 2019 ) :Scoreboard of the Twenty20 international between Afghanistan and Zimbabwe in the tri-nation Twenty20 international tournament in Dhaka on Saturday: Afghanistan innings Rahmanullah Gurbaz lbw b Williams 43 Hazratullah Zazai c Williams b Chatara 13 Najeeb Tarakai c Ndlovu b Williams 14 Asghar Afghan c Burl b Ndlovu 14 Najibullah Zadran not out 69 Mohammad Nabi c Burl b Chatara 38 Extras (b2, w3, nb1) 6 Total (five wickets, 20 overs) 197 Did not Bat: Gulbadin Naib, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Karim Janat, Fareed Malik Fall of wickets: 1-57 (Zazai), 2-60 (Gurbaz), 3-80 (Tarakai), 4-90 (Afghan), 5-197 (Nabi) Bowling: Ndlovu 4-0-35-1, Jarvis 4-0-53-0, Chatara 4-0-53-2, Williams 4-0-16-2 (w2), Burl 1-0-4-0, Madziva 3-0-34-0 (w1, nb1) Zimbabwe innings B.

Taylor c Zazai b Fareed 27 H. Masakadza run out 3 C. Ervine lbw b Karim 10 S. Williams c Gurbaz b Fareed 0 T. Mutombodzi Tarakai b Rashid 20 R. Burl b Rashid 25 R. Chakabva not out 42 N. Madziva c Nabi b Naib 15 K.

Jarvis not out 15 Extras (b1, lb 5, nb2 , w4) 12 Total (seven wickets; 20 overs) 169 Did not bat: A. Ndlovu, T. Chatara Fall of wickets: 1-25 (Masakadza), 2-30 (Taylor), 3-30 (Williams), 4-44 (Ervine), 5-81 (Mutombodzi), 6-96 (Burl), 7-141( Madziva) Bowling: Mujeeb 3-0-29-0, Fareed 4-0-35-2, Karim 3-0-29-1(nb1), Nabi 2-0-9-0, Naib 4-0-32-1 (w3, nb1), Rashid 4-0-29-2 (w1) result: Afghanistan win by 28 runs Toss: Zimbabwe Umpires: Sharfuddoula (BAN), Gazi Sohel (BAN) tv Umpire: Masudur Rahman (BAN), Match Referee: Chris Broad (ENG)