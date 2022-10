Cricket: Australia v Sri Lanka scoreboard

Scoreboard after Australia's win over Sri Lanka in a Group 1 game at the Twenty20 World Cup in Perth on Tuesday

Nissanka run out (Marsh/Wade) 40 K. Mendis c Marsh b Cummins 5 D. de Silva c Warner b Agar 26 C. Asalanka not out 38 B. Rajapaksa c Cummins b Starc 7 D. Shanaka c Wade b Maxwell 3 W. Hasaranga de Silva c Wade b Hazlewood 1 C.

Karunaratne not out 14 Extras (b6, lb5, w12) 23 Total (6 wickets, 20 overs) 157 Did not bat: M. Theekshana, L. Kumara, B. Fernando Fall of wickets: 1-6 (Mendis), 2-75 (De Silva), 3-97 (Nissanka), 4-106 (Bajapaksa), 5-111 (Shanaka), 6-120 (Hasaranga) Bowling: Hazlewood 4-0-26-1 (w3), Cummins 4-0-36-1 (w2), Starc 4-0-23-1 (w5), Agar 4-0-25-1 (w1), Stoinis 2-0-17-0 (w1), Marsh 1-0-14-0, Maxwell 1-0-5-1 Australia (target 158) D.

Warner c Shanaka b Theekshana 11 A. Finch not out 31 M. Marsh c Rajapaksa b de Silva 18 G. Maxwell c Bandara b Karunaratne 23 M. Stoinis not out 59 Extras (b4, lb2, w10) 16 Total (3 wickets, 16.3 overs) 158 Did not bat: T.

David, M. Wade, A. Agar, M. Starc, P. Cummins, J. Hazlewood Fall of wickets: 1-26 (Warner), 2-60 (Marsh), 3-89 (Maxwell) Bowling: Fernando 0.5-0-5-0, de Silva 2.1-0-18-1, Kumara 3.3-0-22-0 (w8), Karunaratne 3-0-21-1 (w1), Theekshana 3-0-23-1 (w1), Hasaranga 3-0-53-0, Shanaka 1-0-10-0 Toss: Australia result: Australia won by seven wickets Umpires: Marais Erasmus (RSA), Richard Illingworth (ENG)tv Umpire: Richard Kettleborough (ENG)Match Referee: Andy Pycroft (ZIM)