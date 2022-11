Cricket: England v Sri Lanka scoreboard

Sydney, Nov 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Nov, 2022 ) :Scoreboard after England win over Sri Lanka at the Twenty20 World Cup in Sydney on Saturday: Sri Lanka P. Nissanka c sub (Jordan) b Rashid 67 K.

Mendis c Livingstone b Woakes 18 D. de Silva c Stokes b Curran 9 C. Asalanka c Malan b Stokes 8 B. Rajapaksa c Curran b Wood 22 D. Shanaka c Buttler b Wood 3 W. Hasaranga run out 9 C. Karunaratne c Hales b Wood 0 M.

Theekshana nout out 0 Extras (lb3, w2) 5 Total (8 wickets, 20 overs) 141 Did not bat: Kasun Rajitha, Lahiru Kumara Fall of wickets: 1-39 (Mendis), 2-72 (De Silva), 3-84 (Asalanka), 5-127 (Shanaka), 6-140 (Rahapaksa), 7-141 (Hasaranga), 8-141 (Karunaratne) Bowling: Stokes 3-0-24-1, Woakes 3-0-24-1, Wood 3-0-26-3, Curran 4-0-27-1, Rashid 4-0-16-1, Livingstone 2-0-16-0, Ali 1-0-5-0 England J.

Buttler c Karunaratne b Hasarange 28 A. Hales c & b Hasaranga 47 B. Stokes not out 42 H. Brook c & b De Silva 4 L. Livingstone c De Silva b Kumara 4 M. Ali c Shanaka b De Silva 1 S. Curran c Rajitha b Kumara 6 C.

Woakes not out 5 Extras (lb3, nb1, w3) 7 Total (6 wickets, 19.4 overs) 144 Did not bat: Dawid Malan, Adil Rashid, Mark Wood Fall of wickets: 1-75 (Buttler), 2-82 (Hales), 3-93 (Brook), 4-106 (Livingstone), 5-111 (Ali), 6-129 (Curran) Bowling: Theekshan 4-0-22-0, Rajitha 3-0-40-9, Kumara 3.4-0-24-2, Hasaranga 4-0-23-2, De Silva 4-0-24-2, Asalanka 1-0-8-0 Toss: Sri Lanka result: England won by four wickets Umpires: Paul Reiffe; (ENG), Paul Wilson (AUS)tv umpire: Nitin Menon (IND)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)