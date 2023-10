Cricket: India v Bangladesh World Cup scoreboard

Scoreboard in the World Cup match between India and Bangladesh in Pune on Thursday

Pune, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Oct, 2023) Scoreboard in the World Cup match between India and Bangladesh in Pune on Thursday:

Bangladesh

Tanzid Hasan lbw b Yadav 51

Liton Das c Gill b Jadeja 66

Najmul Hossain Shanto lbw b Jadeja 8

Mehidy Hasan Miraz c Rahul b Siraj 3

Towhid Hridoy c Gill b Thakur 16

Mushfiqur Rahim c Jadeja b Bumrah 38

Mahmudullah b Bumrah 46

Nasum Ahmed c Rahul b Siraj 14

Mustafizur Rahman not out 1

Shoriful islam not out 7

Extras (lb1, w5) 6

Total (8 wkts, 50 overs) 256

Did not bat: Hasan Mamud

Fall of wickets: 1-93 (Tanzid), 2-110 (Najmul), 3-129 (Mehidy), 4-137 (Liton), 5-179 (Hridoy), 6-201 (Mushfiqur), 7-233 (Nasum), 8-248 (Mahmudullah)

Bowling: Bumrah 10-1-41-2 (1w); Siraj 10-0-60-2 (3w); Pandya 0.

3-0-8-0; Kohli 0.3-0-2-0; Thakur 9-0-59-1; Yadav 10-0-47-1 (1w); Jadeja 10-0-38-2

India (target 257)

R. Sharma c Hridoy b Mahmud 48

S. Gill c Mahmudullah b Mehidy 53

V. Kohli not out 103

S. Iyer c Mahmudullah b Mehidy 19

KL Rahul not out 34

Extras (nb2, w2) 4

Total (3 wkts, 41.3 overs) 261

Did not bat: H Pandya, R Jadeja, S Thakur, K Yadav, J Bumrah, M Siraj

Fall of wickets: 1-88 (Rohit), 2-132 (Gill), 3-178 (Iyer)

Bowling: Shoriful 8-0-54-0; Mustafizur 5-0-29-0; Nasum 9.3-0-60-0; Mahmud 8-0-65-1 (2nb, 1w); Mehidy 10-0-47-2 (1w); Mahmudullah 1-0-6-0

result: India won by seven wickets

Toss: Bangladesh

Umpires: Adrian Holdstock (RSA), Richard Kettleborough (ENG)

tv umpire: Kumar Dharmasena (SRI)

Match referee: Andy Pycroft (ZIM)