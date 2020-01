Cricket: India v Sri Lanka T20 scoreboard

Final scoreboard of the second Twenty20 international between India and Sri Lanka in Indore on Tuesday

Indore, India, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Jan, 2020 ) :Final scoreboard of the second Twenty20 international between India and Sri Lanka in Indore on Tuesday: Sri Lanka D. Gunathilaka b Saini 20 A.

Fernando c Saini b Sundar 22 K. Perera c Dhawan b Yadav 34 O. Fernando st Pant b Yadav 10 B. Rajapaksa c Pant b Saini 9 D. Shanaka b Bumrah 7 D. de Silva c Dube b Thakur 17 W. Hasaranga not out 16 I.

Udana c Saini b Thakur 1 L. Malinga c Yadav b Thakur 0 L. Kumara not out 0 Extras (b1, lb1, w4) 6 Total (9 wickets, 20 overs) 142 Fall of wickets: 1-38 (A. Fernando), 2-54 (Gunathilaka), 3-82 (O.

Fernando), 4-97 (Perera), 5-104 (Rajapaksa), 6-117 (Shanaka), 7-128 (De Silva), 8-130 (Udana), 9-130 (Malinga) Bowling: Bumrah 4-0-32-1 (2w), Thakur 4-0-23-3 (1w), Saini 4-0-18-2 (1w), Sundar 4-0-29-1, Yadav 4-0-38-2 India (target 143) KL Rahul b Hasaranga 45 S.

Dhawan lbw b Hasaranga 32 S. Iyer c Shanaka b Kumara 34 V. Kohli not out 30 R. Pant not out 1 Extras (b1, lb1) 2 Total (2 wickets, 17.3 overs) 144 Did not bat: S. Dube, W. Sundar, K. Yadav, S. Thakur, N.

Saini, J. Bumrah Fall of wickets: 1-71 (Rahul), 2-86 (Dhawan), 3-137 (Iyer) Bowling: Malinga 4-0-41-0, Kumara 3.3-0-30-1, De Silva 2-0-15-0, Shanaka 4-0-26-0, Hasaranga 4-0-30-2 Toss: India result: India won by 7 wickets Series: India lead the three-match series 1-0 Umpires: Anil Chaudhary (IND), Chettithody Shamshuddin (IND)tv umpire: Nitin Menon (IND)Match referee: David Boon (AUS)