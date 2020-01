Cricket: India v Sri Lanka T20 scoreboard

Final scoreboard of the third and final Twenty20 international between India and Sri Lanka in Pune on Friday

India KL Rahul st Perera b Sandakan 54 S.Dhawan c Gunathilaka b Sandakan 52 S.

Samson lbw b Hasaranga 6 M. Pandey not out 31 S. Iyer c and b Sandakan 4 V. Kohli run out (Gunathilaka/Perera) 26 W. Sundar c Sandakan b Kumara 0 S. Thakur not out 22 Extras (lb2, w4) 6 Total (6 wickets, 20 overs) 201 Did not bat: N.

Saini, J. Bumrah, Y. Chahal Fall of wickets: 1-97 (Dhawan), 106-2 (Samson), 3-118 (Rahul), 4-122 (Iyer), 5-164 (Kohli), 6-164 (Sundar) Bowling: Malinga 4-0-40-0 (w2), Mathews 3-0-38-0 (w1), De Silva 1-0-13-0, Kumara 4-0-46-1, Hasaranga 4-0-27-1, Sandakan 4-0-35-3 Sri Lanka (target 202) D.

Gunathilaka c Sundar b Bumrah 1 A. Fernando c Iyer b Thakur 9 K.

Perera b Saini 7 O. Fernando run out (Pandey) 2 A. Mathews c Pandey b Sundar 31 D. de Silva c Bumrah b Saini 57 D. Shanaka c and b Thakur 9 W.

Hasaranga run out (Chahal) 0 L. Sandakan st Samson b Sundar 1 L. Malinga c Kohli b Saini 0 L. Kumara not out 1 Extras (b1, w4) 5 Total (all out, 15.5 overs) 123 Fall of wickets: 1-5 (Gunathilaka), 2-11 (A.

Fernando), 3-15 (O. Fernando). 4-26 (Perera), 5-94 (Mathews), 6-110 (Shanaka), 7-110 (Hasaranga), 8-118 (Lakshan Sandakan, 14.6 ov), 9-122 (Dhananjaya), 10-123 (Malinga) Bowling: Bumrah 2-1-5-1 (w1), Thakur 3-0-19-2 (w1), Saini 3.5-0-28-3 (w2), Sundar 4-0-37-2, Chahal 3-0-33-0 Toss: Sri Lanka result: India won by 78 runs Series: India won the three-match series 2-0 Umpires: Nitin Menon (IND), Virender Sharma (IND) tv umpire: Chettithody Shamshuddin (IND) Match referee: David Boon (AUS) afp