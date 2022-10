Cricket: Ireland v Sri Lanka scoreboard

Hobart, Australia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Oct, 2022 ) :Scoreboard after Sri Lanka's victory over Ireland in their Group 1 Super 12 game at the Twenty20 World Cup in Hobart on Sunday: Ireland P.

Stirling c Rajapaksa b de Silva 34 A. Balbirnie b Kumara 1 L. Tucker b Theekshana 10 H. Tector c Shanaka b Fernando 45 C. Campher c Asalanka b Karunaratne 2 G. Dockrell b Theekshana 14 G. Delany c Karunaratne b Hasaranga 9 M.

Adair c Karunaratne b Hasaranga 0 S. Singh not out 7 B. McCarthy not out 2 Extras (b3, w1) 4 Total (8 wickets, 29 overs) 128 Did not bat: J. Little Fall of wickets: 1-2 (Balbirnie), 2-26 (Tucker), 3-55 (Stirling), 4-60 (Campher), 5-107 (Dockrell), 6-117 (Tector), 7-117 (Delany), 8-118 (Adair) Bowling: Fernando 4-0-27-1 (w1), Kumara 2-0-12-1, Theekshana 4-0-19-2, Karunaratne 4-0-29-1, Hasaranga 4-0-25-2, De Silva 2-0-13-1 Sri Lanka (target 123) K.

Mendis not out 68 D. de Silva c Tucker b Delany 31 C. Asalanka not out 31 Extras (w3) 3 Total (1 wicket, 15 overs) 133 Did not bat: A. Bandara, B. Rajapaksa, D. Shanaka, W. Hasaranga, C. Karunaratne, M.

Theekshana, L. Kumara, B. Fernando Fall of wickets: 1-63 (D Silva) Bowling: Little 4-0-45-0 (w1), Adair 2-0-16-0, McCarthy 2-0-16-0, Delany 4-0-28-1 (w2), Campher 1-0-8-0, Singh 2-0-20-0 Toss: Ireland result: Sri Lanka won by nine wickets Umpires: Ahsan Raza (PAK), Chris Gaffaney (NZL)tv Umpire: Nitin Menon (IND)Match Referee: David Boon (AUS)