Cricket: Pakistan v Bangladesh scoreboard

Adelaide, Australia, Nov 6 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Nov, 2022 ) :Scoreboard after Pakistan beat Bangladesh in a Group 2 match at the Twenty20 World Cup in Adelaide on Sunday: Bangladesh N.

Hossain Shanto b Iftikhar 54 L. Das c Masood b Shaheen 10 S. Sarkar c Masood b Shadab 20 S. Al Hasan lbw b Shadab 0 A. Hossain not out 24 M. Hossain b Shaheen 5 N. Hasan c Haris b Shaheen 0 T. Ahmed c Azam b Shaheen 1 N.

Ahmed c Wasim b Rauf 7 M. Rahman not out 0 Extras (b2, lb3, w1) 6 Total (8 wickets, 20 overs) 127 Did not bat: E. Hossain Fall of wickets: 1-21 (Das), 2-73 (Sarkar), 3-73 (Shakib), 4-91 (Shanto), 5-107 (Mosaddek), 6-107 (Nurul), 7-109 (Taskin), 8-126 (Nasum) Bowling: Shaheen 4-0-22-4, Naseem 3-0-15-0, Wasim 2-0-19-0 (w1), Rauf 4-0-21-1, Shadab 4-0-30-2, Iftikhar 3-0-15-1 Pakistan (target 128) M.

Rizwan c Shanto b Ebadot 32 B. Azam c Mustafizur b Nasum 25 M. Nawaz run out (Das) 4 M. Haris c Nasum b Shakib 31 S. Masood not out 24 I. Ahmed c Shanto b Mustafizur 1 S. Khan not out 0 Extras (lb7, nb2, w2) 11 (Total (5 wickets, 18.1 overs) 128 Did not bat: M.

Wasim, N. Shah, H. Rauf, S. Shah Afridi Fall of wickets: 1-57 (Azam), 2-61 (Rizwan), 3-92 (Nawaz), 4-121 (Haris), 5-126 (Iftikhar) Bowling: Taskin 3-0-26-0 (nb1), Nasum 4-0-14-1 (w2), Shakib 4-0-35-1, Mustafizur 4-0-21-1, Ebadot 3.1-0-25-1 (nb1) Toss: Bangladesh result: Pakistan won by five wickets Umpires: Adrian Holdstock (RSA), Joel Wilson (WIS)tv Umpire: Langton Rusere (ZIM)Match Referee: Chris Broad (ENG)