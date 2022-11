Cricket: Pakistan v South Africa scoreboard

Sydney, Nov 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Nov, 2022 ) :Scoreboard after Pakistan beat South Africa at the Twenty20 World Cup on Thursday in Sydney.

Pakistan M. Rizwan b Parnell 4 B. Azam c Rabada b Ngidi 6 M. Haris lbw Nortje 28 S. Masood c Bavuma b Nortje 2 I. Ahmed c Rossouw b Rabada 51 M. Nawaz lbw Shamsi 28 S. Khan c Stubbs b Nortje 52 M. Wasim c Bavuma b Nortje 0 N. Shah not out 5 H. Rauf run out 3 Extras (lb1, w4, nb1) 6 Total (9 wickets, 20 overs) 185 Did not bat: S. Afridi Fall of wicket: 1-4 (Rizwan), 2-38 (Haris), 3-40 (Azam), 4-43 (Masood), 5-95 (Nawaz), 6-177 (Khan) Bowling: Parnell 4-0-31-1, Rabada 4-0-44-1, Ngidi 4-0-32-1 (2w), Nortje 4-0-41-4 (1nb), Shamsi 4-0-36-1 (2w) South Africa Q. de Kock c Haris b Afridi 0 T.

Bavuma c Rizwan b Shadab 36 R. Rossouw c Naseem b Afridi 7 A. Markram b Shadab 20 H. Klaasen c Wasim b Afridi 15 T. Stubbs c Nawaz b Naseem 18 W. Parnell lbw Wasim 3 K. Rabada run out 1 A. Nortje c Haris b Rauf 1 L. Ngidi not out 4 T. Shamsi not out 1 Extras (w2) 2 Total (9 wickets, 14 overs) 108 Fall of wicket: 1-1 (de Kock), 2-16 (Rossouw), 3-65 (Bavuma), 4-66 (Markram), 5-94 (Klaasen), 6-99 (Parnell), 7-101 (Stubbs), 8-103 (Rabada), 9-103 (Nortje) Bowling: Afridi 3-0-14-3, Naseem 3-0-19-1 (1w), Rauf 3-0-44-1 (1w), Wasim 2-0-13-1, Shadab 2-0-16-2, Nawaz 1-0-2-0 Toss: Pakistan result: Pakistan win by 33 runs (DLS) Umpires: Chris Gaffaney (NZL), Paul Reiffel (AUS)tv Umpire: Paul Wilson (AUS)Match Referee: Andy Pycroft (ZIM)