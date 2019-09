Cricket: Pakistan v Sri Lanka one-day international scoreboard

Karachi, Sept 30 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Oct, 2019 ) :Scoreboard of the second day-night ODI between Pakistan and Sri Lanka played at Karachi's National stadium on Monday: Pakistan Fakhar Zaman c Udana b Hassaranga 54 Imam-ul-Haq lbw b de Silva 31 Babar Azam c Hasaranga b Kumara 115 Haris Sohail run out 40 Sarfaraz Ahmed run out 8 Iftikhar Ahmed not out 32 Imad Wasim c Fernando b Udana 12 Wahab Riaz run out 2 Extras: (lb 8, nb 2, w1) 11 Total (for seven wkts; 50 overs) 305 Did not bat: Shadab Khan, Mohammad Amir, Usman Shinwari Fall of wickets: 1-73 (Imam), 2-104 (Zaman), 3-215 (Sohail), 4-242 (Sarfaraz Ahmed, 43.6 ov), 5-261 (Babar Azam, 45.5 ov), 6-278 (Wasim), 7-305 (Riaz) Bowling: Jayasuriya 10-1-48-0, Pradeep 9-0-59-0, Udana 9-0-60-1 (2w), Kumara 10-0-59-1, Gunathilaka 2-0-8-0, Hasaranga 10-0-63-2 (1nb) Sri Lanka D.

Gunathilaka c Wasim b Amir 14 S.

Samarawickrama b Shinwari 6 A. Fernando c Fakhar b Shinwari 0 O. Fernando lbw b Wasim 1 L. Thirimanne c Sarfaraz b Shinwari 0 S. Jayasuriya c Sarfaraz b Shinwari 96 D.

Shanaka c Zaman b Shadab 68 W. Hasaranga c Iftikra b Shadab 30 I. Udana c Sarfaraz b Shinwari 1 L. Kumara lbw b Wahab 1 N. Pradeep not out 0 Extras: (b1, lb 15, w 5) 21 Total: (all out; 46.5 overs) 238 Fall of wickets: 1-18 (Samarawickrama), 2-22 (Gunathilaka), 3-22 (Avishka), 4-22 (Thirimanne), 5-28 (Oshada), 6-205 (Jayasuriya), 7-205 (Shanaka), 8-211 (Udana) Bowling: Amir 7-1-21-1 (2w), Shinwari 10-1-51-5 (1w), Wasim 7-1-38-1, Wahab 9-0-27-1 Shadab 9.5-0-76-2 (1w), Iftikar 4-1-9-0 (1w) result: Pakistan won by 67 runs Toss: Pakistan Umpires: Michael Gough (ENG) and Shozaib Raza (PAK)tv umpires: Joel Wilson (WIS)Match referee: David Boon (AUS)