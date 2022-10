Cricket: Pakistan v Zimbabwe scoreboard

Scoreboard after Zimbabwe's victory over Pakistan in Group 2 of the Twenty20 World Cup in Perth on Thursday

Perth, Australia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Oct, 2022 ) :Scoreboard after Zimbabwe's victory over Pakistan in Group 2 of the Twenty20 World Cup in Perth on Thursday: Zimbabwe W. Madhevere lbw b Wasim 17 C.

Ervine c Wasim b Rauf 19 M. Shumba c and b Shadab 8 S. Williams b Shadab 31 S. Raza c Haris b Wasim 9 R. Chakabva c Azam b Shadab 0 R. Burl not out 10 L. Jongwe b Wasim 0 B. Evans b Wasim 19 R. Ngarava not out 3 Extras (lb8, w6) 14 Total (8 wickets, 20 overs) 130 Did not bat: B.

Muzarabani Fall of wickets: 1-42 (Ervine), 2-43 (Madhevere), 3-64 (Shumba), 4-95 (Williams), 5-95 (Chakabva), 6-95 (Raza), 7-95 (Jongwe), 8-126 (Evans) Bowling: Shaheen 4-0-29-0, Naseem 4-0-34-0 (w2), Wasim 4-0-24-4 (w4), Rauf 4-1-12-1, Shadab 4-0-23-3 Pakistan (target 131) M.

Rizwan b Muzarabani 14 B.

Azam c Burl b Evans 4 S. Masood st Chakabva b Raza 44 I. Ahmed c Chakabva b Jongwe 5 S. Khan c Williams b Raza 17 H. Ali lbw b Raza 0 M. Nawaz c Ervine b Evans 22 M. Wasim not out 12 S.

Afridi run out (Raza/Chakabva) 1 Extras (lb5, w5) 10 Total (8 wickets, 20 overs) 129 Did not bat: H. Rauf, N. Shah Fall of wickets: 1-13 (Babar), 2-23 (Rizwan), 3-36 (Iftikhar), 4-88 (Shadab), 5-88 (Ali), 6-94 (Masood), 7-128 (Nawaz), 8-129 (Shaheen) Bowling: Ngarava 4-0-24-0, Muzarabani 4-0-18-1 (w1), Evans 4-0-25-2 (w2), Raza 4-0-25-3 (w3), Jongwe 1-0-10-1 (w1), Williams 2-0-15-0, Burl 1-0-7-0 Toss: Zimbabwe result: Zimbabwe won by one run Umpires: Chris Gaffaney (NZL), Richard Kettleborough (ENG)tv Umpire: Marais Erasmus (RSA)Match Referee: David Boon (AUS)