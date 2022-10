Cricket: South Africa v Bangladesh scoreboard

Sydney, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Oct, 2022 ) :Scoreboard after South Africa beat Bangladesh in Group 2 of the Twenty20 World Cup in Sydney on Thursday: South Africa T. Bavuma c Hasan b Ahmed 2 Q.

de Kock c Sarkar b Hossain 63 R. Rossouw c Das b Al Hasan 109 T. Stubbs c Das b Al Hasan 7 A. Markram c Sarkar b Massud 10 D. Miller not out 2 W. Parnell not out 0 Extras (lb1, nb4, w2, pen5) 12 Total (5 wickets, 20 overs) 205 Did not bat: Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Tabraiz Shamsi Fall of wickets: 1-2 (Bavuma), 2-170 (De Kock), 3-180 (Stubbs), 4-197 (Rossouw), 5-204 (Markram) Bowling: Ahmed 3-0-46-1, Hasan 3-0-32-0, Mahmud 4-0-36-1, Rahman 4-0-25-0, M.

Hossain 2-0-16-0, Al Hasan 3-0-33-2, A. Hossain 1-0-11-1 Bangladesh N. Shanto b Nortje 9 S.

Sarkar c De Kock b Nortje 15 L. Das c Stubbs b Shamsi 34 S. Al Hasan lbw b Nortje 1 A. Hossain c Parnell b Rabada 1 M.

Hasan c Markram b Shamsi 11 M. Hossain st de Kock b Maharaj 0 N. Hasan c Nortje b Shamsi 2 T. Ahmed b Nortje 10 H. Mahmud run out 0 M. Rahman not out 9 Extras (b4, lb1, w4) 9 Total (all out, 16.3 overs) 101 Fall of wickets: 1-26 (Sarkar), 2-27 (Shanto), 3-39 (Al Hasan), 4-47 (A.

Hossain), 5-66 (M. Hasan), 6-71 (M. Hossain), 7-76 (N. Hasan), 8-85 (Das), 9-89 (Mahmud), 10-101 (Ahmed) Bowling: Rabada 3-0-24-1, Parnell 2-0-18-0, Nortje 3.3-0-10-4, Maharaj 4-0-24-1, Shamsi 4-0-20-3 Toss: South Africa result: South Africa won by 104 runs Umpires: Langton Rusere (ZIM), Rod Tucket (AUS)tv Umpire: Ahsan Raza (PAK)Match Referee: Chris Broad (ENG)