Cricket: South Africa v England scoreboard

Scores at close of play on the third day of the first Test between South Africa and England at SuperSport Park on Saturday

Centurion, South Africa, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Dec, 2019 ) :Scores at close of play on the third day of the first Test between South Africa and England at Super Sport Park on Saturday.

South Africa, first innings, 284 England, first innings, 181 South Africa, second innings (overnight 72-4) A. Markram lbw b Anderson 2 D.Elgar c Buttler b Archer 22 Z. Hamza c Buttler b Broad 4 F. du Plessis c Curran b Archer 20 H. van der Dussen lbw b Archer 51 A. Nortje c sub (Crawley) b Archer 40 Q. de Kock c Bairstow b Stokes 34 D. Pretorius c Sibley b Stokes 7 V. Philander c Bairstow b Curran 46 K. Maharaj c Curran b Archer 11 K. Rabada not out 16 Extras (b5, lb3, nb2, w9) 19 Total (61.4 overs) 272 Fall of wickets: 1-2 (Markram), 2-25 (Hamza), 3-29 (Elgar), 4-62 (Du Plessis), 5-153 (Van der Dussen), 6-170 (Nortje), 7-177 (Pretorius), 8-220 (De Kock), 9-150 (Maharaj) Bowling: Anderson 13-1-47-1, Broad 11-2-42-1 (2w), Archer 17-1-102-5 (1nb, 2w), Curran 12.

4-3-51-1 (1w), Stokes 8-1-22-2 (1nb) England, second innings R. Burns not out 77 D. Sibley c and b Maharaj 29 J. Denly not out 10 Extras (b4, lb1) 5 Total (1 wkt, 41 overs) 121 Fall of wickets: 1-92 (Sibley) Bowling: Rabada 9-0-48-0, Philander 10-2-20-0, Nortje 6-1-20-0, Pretorius 6-1-12-0, Maharaj 10-3-16-1 Match situation: England need 255 runs to win with nine wickets remaining Toss: England Umpires: Chris Gaffaney (NZL), Paul Reiffel (AUS)tv umpire: Kumar Dharmasena (SRI)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)