Cricket: South Africa v Netherlands World Cup scoreboard

Dharamsala, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Oct, 2023) Scoreboard in the World Cup match between South Africa and Netherlands in Dharamsala on Tuesday:

Netherlands

V. Singh c Klaasen b Rabada 2

M. O'Dowd c de Kock b Jansen 18

C. Ackermann b Coetzee 12

B. de Leede lbw b Rabada 2

S. Engelbrecht c Jansen b Ngidi 19

T. Nidamanuru lbw b Jansen 20

S. Edwards not out 78

L. van Beek st de Kock b Maharaj 10

R. van der Merwe c de Kock b Ngidi 29

A. Dutt not out 23

Extras (lb10, nb1, w21) 32

Total (43 overs; 8 wkts) 245

Did not bat: Paul van Meekeren

Fall of wickets: 1-22 (Singh), 2-24 (O'Dowd), 3-40 (De Leede), 4-50 (Ackermann), 5-82 (Engelbrecht), 6-112 (Nidamanuru), 7-140 (Van Beek), 8-204 (Van der Merwe)

Bowling: Ngidi 9-1-57-2 (6w, 1nb), Jansen 8-1-27-2 (6w), Rabada 9-1-56-2 (3w), Coetzee 8-0-57-1 (2w), Maharaj 9-0-38-1

South Africa

T. Bavuma b van der Merwe 16

de Kock c Edwards b Ackermann 20

R. van der Dussen c Dutt b van der Merwe 4

A. Markram b van Meekeren 1

H. Klaasen c Singh b van Beek 28

D. Miller b van Beek 43

M. Jansen b van Meekeren 9

G. Coetzee c Edwards b de Leede 22

K. Maharaj c Edwards b van Beek 40

K. Rabada c Engelbrecht b de Leede 9

L. Ngidi not out 7

Extras (lb2, nb1, w5) 8

Total (all out; 42.5 overs) 207

Fall of wickets: 1-36 (de Kock), 2-39 (Bavuma), 3-42 (Markram), 4-44 (van der Dussen), 5-89 (Klaasen), 6-109 (Jansen), 7-145 (Miller), 8-147 (Coetzee), 9-166 (Rabada), 10-207 (Maharaj)

Bowling: Dutt 5-1-19-0, van Beek 8.5-0-60-3 (1w, 1nb), Ackermann 3-0-16-1, van Meekeren 9-0-40-2, van der Merwe 9-0-34-2, de Leede 8-0-36-2 (4w)

result: Netherlands won by 38 runs

Toss: South Africa

Umpires: Michael Gough (ENG) and Richard Kettleborough (ENG)

tv Umpire: Sharfuddoula (BAN)

Match Referee: Jeff Crowe (NZL)