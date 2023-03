Cricket: South Africa v West Indies, 1st Test scoreboard

Final scoreboard on the third day of the first Test between South Africa and the West Indies at SuperSport Park in Centurion on Thursday

Centurion, South Africa, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Mar, 2023 ) :Final scoreboard on the third day of the first Test between South Africa and the West Indies at SuperSport Park in Centurion on Thursday.

South Africa, first innings, 342 West Indies, first innings, 212 South Africa, second innings (overnight 49-4) A. Markram c Da Silva b Roach 47 D. Elgar c Reifer b Joseph 1 T. de Zorzi c Da Silva b Roach 0 T. Bavuma c Da Silva b Joseph 0 K. Petersen lbw b Holder 7 H. Klaasen c Da Silva b Holder 5 S. Muthusamy c Da Silva b Gabriel 4 M. Jansen b Roach 6 K. Rabada not out 10 G. Coetzee c Da Silva b Roach 20 A. Nortje c Da Silva b Roach 4 Extras (b4, lb2, nb6) 12 Total (28 overs) 116 Fall of wickets: 1-31 (Elgar), 2-33 (De Zorzi), 3-34 (Bavuma), 4-49 (Petersen), 5-57 (Klaasen), 6-69 (Markram), 7-76 (Jansen), 8-80 (Muthusamy), 9-109 (Coetzee), 10-116 (Nortje) Bowling: Roach 10-0-47-5 (3nb), Joseph 8-0-30-2, Holder 7-2-7-2, Gabriel 3-0-26-1 (3nb) West Indies, second innings K.

Brathwaite c Klaasen b Rabada 0 T. Chanderpaul c Nortje b Jansen 10 R. Reifer c Klaasen b Rabada 8 J. Blackwood c Markram b Rabada 79 R. Chase b Jansen 0 K. Mayers c Elgar b Coetzee 0 J. Da Silva c Petersen b Rabada 17 J. Holder c Klaasen b Rabada 18 A. Joseph c Rabada b Nortje 4 K. Roach lbw b Rabada 12 S. Gabriel not out 1 Extras (b4, lb4, nb1, w1) 10 Total (41 overs) 159 Fall of wickets: 1-0 (Brathwaite), 2-12 (Reifer), 3-20 (Chanderpaul), 4-20 (Chase), 5-33 (Mayers), 6-91 (Da Silva), 7-128 (Holder), 8-139 (Joseph), 9-157 (Blackwood) Bowling: Rabada 15-3-50-6 (1nb), Nortje 13-0-48-1 (1w), Jansen 7-2-33-2, Coetzee 6-1-20-1 result: South Africa won by 87 runs Series: South Africa lead the two-match series 1-0 Toss: South Africa Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Marais Erasmus (RSA) tv umpire: Paul Reiffel (AUS) Match referee: Ranjan Madugalle (SRI) Remaining match:March 8-12, Johannesburg