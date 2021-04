Cricket: Sri Lanka v Bangladesh 2nd Test scoreboard

Scoreboard after day two of the second Test against Sri Lanka in Pallekele on Friday

Pallekele, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Apr, 2021 ) :Scoreboard after day two of the second Test against Sri Lanka in Pallekele on Friday: Sri Lanka first innings (overnight 291-1) D.

Karunaratne c Liton b islam 118 L. Thirimanne c Liton b Taskin 140 O. Fernando c Liton b Hasan 81 A. Mathews c Liton b Taskin 5 D. de Silva c Shanto b Islam 2 P. Nissanka b Taskin 30 N. Dickwella not out 64 R.

Mendis not out 22 Extras (b3, lb2, w1, nb1) 7 Total (6 wickets, 155.5 overs) 469 Fall of wickets: 1-209 (Karunaratne), 2-313 (Thirimanne), 3-319 (Mathews), 4-328 (de Silva), 5-382 (Nissanka), 6-382 (Fernando) To bat: S.

Lakmal, V. Fernando, P. Jayawickrama Bowling: Abu Jayed 22-4-69-0 (1w,1n), Taskin Ahmed 32.5-7-119-3, Mehidy Hasan 34-7-102-1, Shoriful Islam 29-6-91-1, Taijul Islam 38-7-83-1 Umpires: Ruchira Palliyaguruge (SRI), Kumar Dharmasena (SRI)Television Umpire: Ravindra Wimalasiri (SRI)Match Referee: Ranjan Madugalle (SRI)