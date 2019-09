Cricket: Sri Lanka v New Zealand T20 scoreboard

Scoreboard of the third and final Twenty20 international between Sri Lanka and New Zealand in Kandy on Friday

Kandy, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Sep, 2019 ) :Scoreboard of the third and final Twenty20 international between Sri Lanka and New Zealand in Kandy on Friday: Sri Lanka D.

Gunathilaka b Astle 30 K. Perera c Astle b Santner 3 A. Fernando b Astle 6 N. Dickwella c Munro b Santner 24 L. Madushanka lbw b Santner 20 D. Shanaka c Mitchell b Astle 7 W. Hasaranga not out 14 I.

Udana run out (Santner/Seifert/Rance) 2 A. Dananjaya b Kuggeleijn 0 L. Malinga not out 6 Extras (b1, lb8, w4) 13 Total (8 wickets, 20 overs) 125 Did not bat: L. Sandakan Fall of wickets: 1-31 (Perera), 2-39 (Fernando), 3-50 (Gunathilaka), 4-77 (Dickwella), 5-98 (Shanaka), 6-101 (Madushanka), 7-109 (Udana), 8-109 (Dananjaya) Bowling: Southee 4-0-16-0 (w2), Rance 3-0-29-0, Santner 4-1-12-3, Kuggeleijn 4-0-21-1 (w1), Astle 4-0-28-3, de Grandhomme 1-0-10-0 (w1) New Zealand (target 126) C.

Munro b Malinga 12 T.

Seifert c Gunathilaka b Malinga 8 H. Rutherford lbw b Malinga 0 C. de Grandhomme b Malinga 0 R. Taylor lbw b Malinga 0 D. Mitchell run out (Hasaranga/Perera) 6 M. Santner st Perera b Dananjaya 16 S.

Kuggeleijn b Dananjaya 0 T. Southee not out 28 T. Astle lbw b de Silva 3 S. Rance lbw b Sandakan 8 Extras (lb2, w5) 7 Total (all out, 16 overs) 88 Fall of wickets: 1-15 (Munro), 2-15 (Rutherford), 3-15 (de Grandhomme), 4-15 (Taylor), 5-23 (Seifert), 6-46 (Mitchell), 7-46 (Kuggeleijn), 8-47 (Santner), 9-52 (Astle), 10-88 (Rance) Bowling: Malinga 4-1-6-5 (w1), Dananjaya 4-0-28-0 (w1), Sandakan 4-0-33-1 (w3), Gunathilaka 1-0-7-0, Hasaranga 3-0-12-1 Toss: Sri Lanka result: Sri Lanka won by 37 runs Series: New Zealand won the 3-match series 2-1 Umpires: Prageeth Rambukwella (SRI) and Lyndon Hannibal (SRI)tv umpire: Raveendra Wimalasiri (SRI)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)