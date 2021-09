Cricket: Sri Lanka v South Africa 1st ODI scoreboard

Colombo, Sept 2 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Sep, 2021 ) :Final scoreboard of the first one-day international between Sri Lanka and South Africa in Colombo on Thursday: Sri Lanka A. Fernando c Phehlukwayo b Shamsi 118 M.

Bhanuka b Markram 27 B. Rajapaksa c Verreynne b Maharaj 0 D. De Silva st Klaasen b Maharaj 44 C. Asalanka c Klaasen b Rabada 72 D. Shanaka run out (Rabada) 6 W. Hasaranga b Rabada 3 C. Karunaratne not out 7 D.

Chameera run out (Nortje/Rabada) 0 A. Dananjaya run out (Nortje/Rabada) 0 Extras (b5, lb5, nb2, w11) 23 Total (9 wickets, 50 overs) 300 Fall of wickets: 1-57 (Bhanuka), 2-58 (Rajapaksa), 3-137 (de Silva), 4-234 (Fernando), 5-255 (Shanaka), 6-272 (Hasaranga), 7-291 (Asalanka), 8-299 (Chameera), 9-300 (Dananjaya) Did not bat: P.

Jayawickrama Bowling: Rabada 9-0-66-2 (nb2, w6), Nortje 10-0-69-0, Maharaj 10-1-30-2 (w1), Markram 6-0-33-1, Phehlukwayo 5-0-37-0 (w3), Shamsi 10-0-55-1 (w1) South Africa (target 301) J.

Malan lbw Hasaranga 23 A.

Markram c Hasaranga b Jayawickrama 96 T. Bavuma retired hurt 38 R. van der Dussen b Dananjaya 59 K. Verreynne lbw b Dananjaya 12 H. Klaasen run out (Karunaratne/Bhanuka) 36 A. Phehlukwayo b Karunaratne 5 K.

Rabada not out 13 K. Maharaj not out 0 Extras (w4) 4 Total (6 wickets, 50 overs) 286 Fall of wickets: 1-49 (Malan), 1-155* (Bavuma, retired hurt), 2-166 (Markram), 3-209 (Verreynne), 4-260 (van der Dussen), 5-269 (Phehlukwayo), 6-286 (Klaasen) Did not bat: T.

Shamsi, A. Nortje Bowling: Chameera 7-0-55-0 (w1), Karunaratne 3-0-18-1 (w1), Hasaranga 10-1-52-1, Jayawickrama 10-0-47-1, Dananjaya 10-0-65-2, Shanaka 2-0-14-0 (w1), De Silva 8-0-35-0 (w1) Toss: Sri Lanka result: Sri Lanka won by 14 runs Series: Sri Lanka lead the three-match series 1-0 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Ruchira Palliyaguruge (SRI)tv umpire: Lyndon Hannibal (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)