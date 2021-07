Cricket: West Indies v Pakistan 2nd T20 scoreboard

Providence, Guyana, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Aug, 2021 ) :Scoreboard of the 2nd T20 International of the four-match series between the West Indies and Pakistan at the National Stadium in Guyana on Saturday: Pakistan Sharjeel Khan c Hosein b Holder 20 Mohammad Rizwan run out 46 Babar Azam c Pooran b Holder 51 Fakhar Zaman c Walsh b Bravo 15 Mohammad Hafeez c Walsh b Bravo 6 Hasan Ali c Bravo b Holder 0 Sohaib Maqsood c Shepherd b Holder 5 Shadab Khan run out 5 Mohammad Wasim not out 1 Extras (b1, lb2, w4, nb1) 8 Total (20 overs, 8 wkts) 157 Did not bat: Shaheen Shah Afridi, Usman Qadir Fall of wickets: 1-46 (Sharjeel Khan), 2-113 (Mohammad Rizwan), 3-134 (Babar Azam), 4-145 (Mohammad Hafeez), 5-145 (Fakhar Zaman), 6-150 (Hasan Ali), 7-150 (Sohaib Maqsood), 8-157 (Shadab Khan) Bowling: A.

Hosein 4-0-3-0 (1nb), J.

Holder 4-0-26-4. C. Gayle 1-0-11-0 (3w), D. Bravo 4-0-24-2, R. Shepherd 3-0-38-0 (1w), H. Walsh 4-0-25-0 West Indies A. Fletcher b Mohammad Hafeez 0 E. Lewis retired hurt 35 C.

Gayle b Hasan Ali 16 S. Hetmyer b Mohammad Wasim 17 N. Pooran not out 62 K. Pollard c Mohammad Wasim b Shaheen Shah Afridi 13 J. Holder not out 0 Extras (lb3, w4) 7 Total (20 overs, 4 wkts) 150 Did not bat: D.

Bravo, R. Shepherd, H. Walsh, A. Hosein Fall of wickets: 1-0 (Fletcher), 2-31 (Gayle), 3-70 (Hetmyer), 4-140 (Pollard) Bowling: Mohammad Hafeez 4-1-6-1, Shaheen Shah Afridi 4-0-44-1 (1w), Hasan Ali 4-0-32-1, Shadab Khan 4-0-22-0 (1w), Usman Qadir 1-0-11-0 (1w), Mohammad Wasim 3-0-32-1 (1w) result: Pakistan won by 7 runs Toss: West IndiesUmpires: Leslie Reifer (WIS), Patrick Gustard (WIS)Match Referee: Richie Richardson (WIS)