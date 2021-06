Cricket: West Indies v South Africa second Test scoreboard

GrosIslet, Saint Lucia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jun, 2021 ) ::Scoreboard on the first day of the second Test between the West Indies and South Africa at the Daren Sammy cricket Ground in St Lucia on Friday: South Africa 1st Innings D.

Elgar b Mayers 77 A. Markram c Chase b Gabriel 0 K. Petersen c Holder b Seales 7 R. van der Dussen b Roach 4 K. Verreynne c da Silva b Gabriel 27 Q.

de Kock not out 59 W. Mulder not out 2 Extras (b9, lb18, nb3, w12) 42 Total (82 overs, 5 wkts) 218 To bat: K.

Rabada, K. Maharaj, A. Nortje, L. NgidiFall of wickets: 1-1 (Markram), 2-26 (Petersen), 3-37 (van der Dussen), 4-124 (Verreynne), 5-203 (Elgar)Bowling: Roach 16-6-33-1 (1w), Gabriel 12-3-47-2 (2nb, 2w), Seales 13-4-28-1, Holder 14-5-25-0, Chase 11-3-20-0, Mayers 11-3-24-1 (1nb, 1w), Brathwaite 5-0-14-0.