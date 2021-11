Cricket: West Indies v Sri Lanka T20 World Cup scoreboard

Scoreboard in the T20 World Cup Super 12 match between West Indies and Sri Lanka at the Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi on Thursday

Abu Dhabi, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Nov, 2021 ) :Scoreboard in the T20 World Cup Super 12 match between West Indies and Sri Lanka at the Zayed cricket Stadium, Abu Dhabi on Thursday: Sri Lanka P.

Nissanka c Hetmyer b Bravo 51 K. Perera c & b Russell 29 C. Asalanka c Hetmyer b Russell 68 D. Shanaka not out 25 C. Karunaratne not out 3 Extras (lb4, w9) 13 Total (20 overs; 3 wickets) 189 Did not bat: Avishka Fernando, Bhanuka Rajapaksa, Wanindu Hasaranga de Silva, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Binura Fernando Fall of wickets: 1-42 (Perera), 2-133 (Nissanka), 3-179 (Asalanka) Bowling: Chase 1-0-6-0, Holder 4-0-37-0 (2w), Rampaul 4-0-37-0 (1w), Russell 4-0-33-2, Hosein 2-0-22-0, Bravo 4-0-42-1 (5w), Pollard 1-0-8-0 (1w) West Indies C.

Gayle c Hasaranga b B Fernando 1 E.

Lewis b B Fernando 8 N. Pooran c sub (DM de Silva) b Chameera 46 R. Chase c Rajapaksa b Karunaratne 9 S. Hetmyer not out 81 A. Russell c & b Karunaratne 2 K. Pollard b Hasaranga 0 J.

Holder c Karunaratne b Shanaka 8 D. Bravo b Hasaranga 2 A. Hosein not out 1 Extras (b1, lb2, nb1, w7) 11 Total (20 overs; 8 wickets) 169 Did not bat: Ravi Rampaul Fall of wickets: 1-1 (Gayle), 2-10 (Lewis), 3-47 (Chase), 4-77 (Pooran), 5-94 (Russell), 6-107 (Pollard), 7-117 (Holder), 8-131 (Bravo) Bowling: Theekshana 4-0-21-0 (1w), B.

Fernando 2-0-24-2 (1nb), Chameera 4-0-41-1, Karunaratne 4-0-43-2 (2w), Shanaka 2-0-18-1 (3w), Hasaranga 4-0-19-2 Toss: Sri Lanka result: Sri Lanka won by 20 runs Umpires: Aleem Dar (PAK) and Langton Rusere (ZIM)tv Umpire: Paul Wilson (AUS)Match Referee: David Boon (AUS)