Cricket: Zimbabwe v Bangladesh Test scoreboard

Harare, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Jul, 2021 ) :Scoreboard after second day of one-off Test between Zimbabwe and Bangladesh at Harare sports Club on Thursday: Bangladesh first innings (overnight 294-8) Saif Hassan b Muzarabani 0 Shadman Ismal c Taylor b Ngarava 23 Najmul Hossein Shanto c Myers b Muzarabani 2 Mominul Haque c Myers b Nyauchi 70 Mushfiqur Rahim lbw b Muzarabani 11 Shakib al Hasan c Chakabva b Nyauchi 3 Liton Das c Nyauchi b Tiripano 95 Mahmudullah Riyad not out 150 Mahedi Hasan lbw b Tiripano 0 Taskin Ahmed b Shumba 75 Ebadot Hossain c Chakabva b Muzarabani 0 Extras (b10, lb11, nb16, w2) 39 Total (126 overs) 468 Fall of wickets: 1-4 (Saif), 2-8 (Najmul), 3-68 (Shadman), 4-106 (Mushfiqur), 5-109 (Shakib), 6-132 (Mominul), 7-270 (Das), 8-270 (Mehidy), 9-461 (Taskin), 10-468 (Ebadot) Bowling: Muzarabani 29-4-94-4, Ngarava 23-5-83-1 (7nb), Tiripano 23-5-58-2 (7nb), Nyauchi 17-1-92-2 (2nb), Myers 3-1-13-0, Shumba 21-4-64-1, Kaia 10-0-43-0 Zimbabwe first innings Milton Shumba lbw b Shakib 41 Takudzwwanashe Kaitano not out 33 Brendan Taylor not out 37 Extras (lb3) 3 Total (1 wkt, 41 overs) 114 To bat: Dion Myers, Timycen Maruma, Roy Kaia, Regis Chakabva (wkt), Donald Tiripano, Victor Nyauchi, Blessing Muzarabani, Richard Ngarava Fall of wicket: 1-61 (Shumba) Bowling: Taskin 10-6-16-0, Ebadot 9-2-28-0, Shakib 13-2-43-1, Mehidy 9-1-24-0 Toss: Bangladesh Match position: Zimbabwe trail by 354 runs with nine first-innings wickets standing