Cricket: Zimbabwe v Bangladesh Test scoreboard

Harare, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Jul, 2021 ) :Scoreboard on fifth and final day of one-off Test between Zimbabwe and Bangladesh at Harare sports Club on Sunday: Bangladesh 1st innings 468 (Mahmudullah Riyad 150 not out; B.

Muzarabani 4-94) Zimbabwe 1st innings 276 (T. Kaitano 87, B. Taylor 81; Mehidy Hasan Miraz 5-82, Shakib al Hasan 4-82) Bangladesh 2nd innings 284-1 (Najmul Hossain Shanto 117 not out, Shadman islam 115 not out) Zimbabwe 2nd innings (overnight 140-3) M.

Shumba c sub (Yasir Ali) b Taskin Ahmed 11 T. Kaitano lbw b Shakib 7 B. Taylor c and b Mehidy 92 D. Myers c Shadman b Mehidy 26 D. Tiripano c Liton Das b Ebadot Hossain 52 T. Maruma lbw b Mehidy 0 R.

Kaia lbw b Taskin 0 R. Chakabva b Taskin 1 V. Nyauchi c Shakib b Taskin 10 B. Muzarabani not out 30 R. Ngarava b Mehidy 10 Extras (b5, lb11, nb1) 17 Total (94.4 overs) 256 Fall of wickets: 1-15 (Shumba), 2-110 (Taylor), 3-132 (Kaitano), 4-159 (Myers), 5-159 (Maruma), 6-160 (Kaia), 7-164 (Chakabva), 8-198 (Nyauchi), 9-239 (Tiripano), 10-256 (Ngarava) Bowling: Shakib 25-9-44-1, Mehidy 30.4-10-66-4, Taskin 24-4-82-4 (1nb), Ebadot 11-2-39-1, Mahmudullah 4-0-9-0 Bangladesh won by 220 runs Toss: Bangladesh Umpires: Marais Erasmus (RSA), Langton Rusere (ZIM) tv umpire: Iknow Chabi (ZIM)Reserve umpire: Forster Mutizwa (ZIM)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)