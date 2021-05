Cricket: Zimbabwe v Pakistan Ist Test scoreboard

Scores after Pakistan's innings on the third day of the first Test against Zimbabwe played in Harare on Saturday

Scores after Pakistan's innings on the third day of the first Test against Zimbabwe played in Harare on Saturday: Zimbabwe 1st innings 176 (R.

Kia 48; Shaheen Shah Afridi 4-43, Hasan Ali 4-53) Pakistan 1st innings (overnight 374-6) Imran Butt c Chakabva b Ngarava 91 Abid Ali c Taylor b Chisoro 60 Azhar Ali c Musakanda b Tiripano 36 Babar Azam c Kaia b Tiripano 0 Fawad Alam c Chakabva b Muzarabani 140 Mohammad Rizwan b Muzarabani 45 Faheem Ashraf c Chisoro b Tiripano 0 Hasan Ali c Chakabva b Muzarabani 30 Nauman Ali c Musakanda b Muzarabani 0 Sajid Khan c Chakabva b Ngarava 7 Shaheen Shah Afridi not out 4 Extras: (b1, lb3, nb8, w1) 13 Total: (overs 133, all out) 426 Fall of wickets: 1-115 (Abid), 2-176 (Ali), 3-182 (Azam), 4-226 (Butt), 5-333 (Rizwan), 6-334 (Ashraf), 7-395 (Hasan), 8-395 (Nauman), 9-412 (Sajid) Bowling: Muzarabani 31-8-73-4, Ngarava 29-4-104-2 (nb3), Chisora 34-7-89-1, Tiripano 23-6-89-3 (1w, nb5), Shumba 9-3-29-0, Kaia 7-0-38-0 Toss: Zimbabwe Umpires: Langton Rusere (ZIM) and Marias Erasmus (RSA)tv umpire: Iknow Chabi (ZIM)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)