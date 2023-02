Cricket: Zimbabwe v West Indies 2nd Test scoreboard

Bulawayo, Zimbabwe, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Feb, 2023 ) :Scoreboard on third day of second Test between Zimbabwe and the West Indies at the Queens sports Club in Bulawayo on Tuesday: Zimbabwe 1st innings -- 115 all out (Motie 7-37) West Indies 1st innings (overnight 290-8) K.

Brathwaite lbw b Masakadza 7 T. Chanderpaul c Tiripano b Mavuta 36 R. Reifer run out (Chivanga/Tsiga) 53 J. Blackwood c Nyauchi b Mavuta 22 K. Mayers c Musakadza b Mavuta 30 R. Chase b Nyauchi 70 J.

Da Silva b Nyauchi 44 J. Holder c Tsiga b Nyauchi 3 A. Joseph c Makoni b Nyauchi 4 G. Motie c Mavuta b Nyauchi 12 S. Gabriel not out 0 Extras (lb3, nb6, w2) 11 Total (92.

3 overs) 292 Fall of wickets: 1-13 (Brathwaite), 2-86 (Chanderpaul), 3-117 (Reifer), 4-124 (Blackwood), 5-184 (Mayers), 6-269 (Chase), 7-270 (Da Silva), 8-274 (Joseph), 9-290 (Holder), 10-292 (Motie) Bowling: V.

Nyauchi 17.3-1-56-5, W. Masakadza 20-5-58-1, T. Chivanga 14-0-59-0 (5nb), D. Tiripano 13-2-26-0 (1nb), B. Mavuta 24-3-73-3, M. Shumba 4-0-17-0 Toss: Zimbabwe Match situation: West Indies lead by 177 runs after first innings Series: Tied after first Test drawn Umpires: Paul Reiffel (AUS), Langton Rusere (ZIM)tv umpire: Iknow Chabi (ZIM)Match referee: Jeff Crowe (NZL)