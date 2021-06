Croatia v Czech Republic Euro 2020 starting line-ups

Starting line-ups for the Euro 2020 Group D game between Croatia and Czech Republic at Hampden Park on Friday (kick-off 1600 GMT):

Glasgow, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 Group D game between Croatia and Czech Republic at Hampden Park on Friday (kick-off 1600 GMT): Croatia (4-2-3-1) Dominik Livakovic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic; Josip Brekalo, Ante Rebic, Ivan Perisic; Andrej Kramaric Coach: Zlatko Dalic (CRO) Czech Republic (4-2-3-1) Tomas Vaclik; Vladimir Coufal, Ondrej Celustka, Tomas Kalas, Jan Boril; Tomas Soucek, Tomas Holes; Lukas Masopust, Vladimir Darida (capt), Jakub Jankto; Patrik Schick Coach: Jaroslav Silhavy (CZE) Referee: Carlos del Cerro Grande (ESP)