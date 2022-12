Croatia v Morocco World Cup starting line-ups

Starting line-ups for the World Cup third place play-off between Croatia and Morocco at the Khalifa International Stadium on Saturday (1500 GMT): Croatia (3-5-2) Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo; Mislav Orsic, Lovro Majer, Luka Modric (capt), Mateo Kovacic, Ivan Perisic; Marko Livaja, Andrej Kramaric Coach: Zlatko Dalic (CRO) Morocco (4-1-2-3) Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahya Attiat Allah; Sofyan Amrabat; Abdelhamid Sabiri, Bilal El Khannouss; Hakim Ziyech (capt), Youssef En Nesyri, Sofiane Boufal Coach: Walid Regragui (MAR) Referee: Abdulrahman Al-Jassim (QAT)

