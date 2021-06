Cycling: Criterium du Dauphine results

Results from stage five of the Criterium du Dauphine on Thursday

SaintVallier, France, June 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Jun, 2021 ) :Results from stage five of the Criterium du Dauphine on Thursday a 175.4km run from Saint-Chamond to Saint-Vallier: results 1. Geraint Thomas (GBR/Ineos) 4hrs 02min 15sec, 2. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) same time, 3. Alex Aranburu (ESP/AST) s.t., 4. Carlos Barbero (ESP/QHU) s.t., 5. Mads Schmidt (DEN/ISR) s.t., 6. Michael Valgren (DEN/EF1) s.t., 7. Patrick Konrad (AUT/BOR) s.t., 8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) s.t., 9. Harry Sweeny (AUS/LOT) s.

t., 10. Franck Bonnamour (FRA/ARK) s.t.

Selected12. Sepp Kuss (USA/JUM) s.t., 14. Brandon McNulty (USA/UAE) s.t. 17. Lukas Poestlberger (AUT/BOR) s.t., 18. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) s.t., 20. Guillaume Martin (FRA/COF) s.t., 21. Richie Porte (AUS/INE) s.t., 24. Ion Izagirre (ESP/AST) s.t., 26. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) s.t., 29. Wilco Kelderman (NED/BOR) s.t., 31. Steven Kruijswijk (NED/JUM) s.t., 32. David Gaudu (FRA/FDJ) s.t., 33. Nairo Quintana (COL/ARK) s.t.