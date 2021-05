Cycling: Criterium du Dauphine results and standings

Issoire, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th May, 2021 ) :results and overall standings from Sunday's first stage of the Criterium du Dauphine, a 181.8km run around Issoire: Stage 1. Brent Van Moer (BEL/LOT) 4hrs 13mins 00sec, 2. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) at 25sec, 3. Clement Venturini (FRA/AG2) same time, 4. Jasper Stuyven (BEL/TRE) s.t., 5. Kaden Groves (AUS/BIK) s.t., 6. Nils Politt (GER/BOR) s.t., 7. Michal Kwiatkowski (POL/INE) s.t., 8.

Kasper Asgreen (DEN/DEC) s.t., 9. Alex Aranburu (ESP/AST) s.t., 10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) s.t.

Overall1. Brent Van Moer (BEL/Lotto) 4hrs 12min 49sec, 2. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) at 30sec, 3. Clement Venturini (FRA/AG2) 32, 4. Patrick Gamper (AUT/BOR) 33, 5. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 36, 6. Kaden Groves (AUS/BIK) same time, 7. Nils Politt (GER/BOR) s.t., 8. Michal Kwiatkowski (POL/INE) s.t., 9. Kasper Asgreen (DEN/DEC) s.t, 10. Alex Aranburu (ESP/AST) s.t.