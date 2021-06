Cycling: Criterium du Dauphine results and standings

Results and standings after stage six of the Criterium du Dauphine on Friday

Le SappeyenChartreuse, France, June 4 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jun, 2021 ) :results and standings after stage six of the Criterium du Dauphine on Friday, a 167.2km hilly run from Loriol-sur-Drme to Sappey-en-Chartreuse: Stage six 1. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) 3hrs 52mins 53sec, 2. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) same time, 3. Patrick Konrad (AUT/BOR) s.t., 4. Wilco Kelderman (NED/BOR) s.t., 5. Enric Mas (ESP/MOV) s.t., 6. Sepp Kuss (USA/JUM) s.t., 7. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) s.t., 8. Jack Haig (AUS/BAH) s.t., 9. Ben Hermans (BEL/ISR) s.t., 10. Steven Kruijswijk (NED/JUM) s.t.

Selected 11. Geraint Thomas (GBR/INE) s.t.,12. Nairo Quintana (COL/ARK) s.t., 13. Richie Porte (AUS/INE) s.

t., 14. David Gaudu (FRA/FDJ) s.t., 15. Ion Izagirre (ESP/AST) s.t., 20. Miguel Angel Lopez (COL/MOV) s.t.

Overall 1. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 20hrs 52mins 06sec, 2. Ion Izagirre (ESP/AST) at 08sec, 3. Wilco Kelderman (NED/BOR) 12, 4. Geraint Thomas (GBR/INE) 13, 5. Ilan Van Wilder (BEL/DSM) 13, 6. Richie Porte (AUS/INE) 15, 7. Patrick Konrad (AUT/BOR) 27, 8. Jack Haig (AUS/BAH) 34, 9. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 39, 10. Miguel Angel Lopez (COL/MOV) 42 Selected14. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 57, 16. David Gaudu (FRA/FDJ) 59, 17. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 1:03, 19. Nairo Quintana (COL/ARK) 1:14, 20. Enric Mas (ESP/MOV) 1:15, 21. Sepp Kuss (USA/JUM) 1:17.