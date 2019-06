Cycling: Criterium du Dauphine stage 4 results

Results and standings after stage 4 of the Criterium du Dauphine on Wednesday

Roanne, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 12th Jun, 2019 ) :results and standings after stage 4 of the Criterium du Dauphine on Wednesday, a 26.1km time trial around Roanne: Stage 4: 1.

Wout Van Aert (BEL/JUM) 33min 38sec, 2. Tejay Van Garderen (USA/EF1) at 31sec, 3. Tom Dumoulin (NED/SUN) 47, 4. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 49, 5. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 51, 6. Adam Yates (GBR/MIT) 56, 7.

Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 59, 8. Nils Politt (GER/KAT) 1:05, 9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:07, 10. Remi Cavagna (FRA/DEC) 1:10 Selected: 11. Richie Porte (AUS/TRE) 1:19, 12. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1:21, 14.

Dylan Teuns (BEL/BAH) 1:23, 18. Nairo Quintana (COL/MOV) 1:36 Overall:1. Adam Yates (GBR/Mitchelton) 12hr 27min 26sec, 2. Dylan Teuns (BEL/BAH) at 4sec, 3. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 6, 4. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 7, 5.

Steven Kruijswijk (NED/JUM) 24, 6. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 25, 7. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 26, 8. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 30, 9. Wout van Aert (BEL/JUM) 30, 10. Nairo Quintana (COL/MOV) 40Selected: 11. Wout Poels (NED/INE) 40, 12. Richie Porte (AUS/TRE) 54, 13. Dan Martin (IRL/UAE) 1:13, 14. Romain Bardet (FRA/ALM) 1:27, 20. Philippe Gilbert (BEL/DEC) 2:12