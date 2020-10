Results from stage 10 of the Giro d'Italia on Tuesday

Tortoreto, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Oct, 2020 ) :results from stage 10 of the Giro d'Italia on Tuesday, 177km from Lanciano to Tortoreto: Stage 1. Peter Sagan (SVK/Bora) 4 hr 1min 56sec, 2. Brandon McNulty (USA/UAE) at 19sec, 3. Joao Almeida (POR/DEC) 23, 4. Ben Swift (GBR/INE) same time, 5. Jai Hindley (AUS/SUN) s.t., 6. Rafal Majka (POL/BOR) s.t., 7. Patrick Konrad (AUT/BOR) s.t., 8. Wilco Kelderman (NED/SUN) s.t., 9. Domenico Pozzovivo (ITA/NTT) s.t., 10. Pello Bilbao (ESP/BAH) s.t.

Selected 12. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 23, 21.

Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1min 38sec Overall standings 1. Joao Almeida (POR/DEC) 39hr 38min 05sec, 2. Wilco Kelderman (NED/SUN) at 34sec, 3. Pello Bilbao (ESP/BAH) 43, 4. Domenico Pozzovivo (ITA/NTT) 57, 5. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 1:01, 6. Patrick Konrad (AUT/BOR) 1:15, 7. Jai Hindley (AUS/SUN) 1:19, 8. Rafal Majka (POL/BOR) 1:21, 9. Fausto Masnada (ITA/DEC) 1:36, 10. Hermann Pernsteiner (AUT/BOR) 1:52, 11. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 2:20.

Selected: 77. Peter Sagan (SVK/BOR) 1hr 07min 45sec