Results from stage 10 of the Giro d'Italia on Wednesday

Rimini, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Oct, 2020 ) :results from stage 10 of the Giro d'Italia on Wednesday, 182km from Porto Sant'Elpidio to Rimini: 1. Arnaud Demare (FRA/Groupama-FDJ) 4hrs 3mins 52secs, 2. Peter Sagan (SVK/BOR) s.t.,3. Alvaro Hodeg (COL/DEC) s.t., 4.

Simone Consonni (ITA/COF) s.t., 5. Rick Zabel (GER/ISR) s.t.,6. Nico Denz (GER/SUN) s.t., 7. Fernando Gaviria (COL/UAE) s.t., 8. Stefano Oldani (ITA/LOT) s.t., 9. Jacopo Mosca (ITA/TRE) s.t.,10. Elia Viviani (ITA/COF) s.t.

Selected:15. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) s.t., 16. Wilco Kelderman (NED/SUN) s.t., 22. Joao Almeida (POR/DEC) s.t.