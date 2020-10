Standings after the 14th stage of the Giro d'Italia on Saturday

Valdobbiadene, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Oct, 2020 ):Standings after the 14th stage of the Giro d'Italia on Saturday, a 34km individual time-trial between Conegliano and Valdobbiadene: 1.

Filippo Ganna (ITA/Ineos) 42mins 40sec, 2. Rohan Dennis (AUS/INE) at 26sec, 3. Brandon McNulty (USA/UAE) 1:09, 4. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 1:11, 5. Josef Cerny (CZE/CCC) 1:16, 6. Joao Almeida (POR/DEC) 1:31, 7.

Tanel Kangert (EST/EF1) 1:33, 8. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 1:44, 9. Wilco Kelderman (NED/SUN) 1:47, 10. Jan Tratnik (SLO/BAH) 2:00 Selected 16. Rafal Majka (POL/BOR) 2:37, 22. Pello Bilbao (ESP/BAH) 2:53, 23.

Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 2:54, 27.

Domenico Pozzovivo (ITA/NTT) 3:01, 29. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 3:13 Overall standings 1. Joao Almeida (POR/DEC) 54hrs 28mins 9sec, 2. Wilco Kelderman (NED/SUN) at 56sec, 3.

Pello Bilbao (ESP/BAH) 2:11, 4. Brandon McNulty (USA/UAE) 2:23, 5. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 2:30, 6. Rafal Majka (POL/BOR) 2:33, 7. Domenico Pozzovivo (ITA/NTT) 2:33, 8. Fausto Masnada (ITA/DEC) 3:11, 9.

Patrick Konrad (AUT/BOR) 3:17, 10. Jai Hindley (AUS/SUN) 3:33 Selected12. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 4:08, 35. Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) 49:42, 60. Filippo Ganna (ITA/Ineos) 1.22:33, 70. Peter Sagan (SVK/BOR) 1.33:22