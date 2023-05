Results and standings after stage 1 of the Giro d'Italia on Saturday, a 19.6km run from Fossacesia to Ortona

Ortona, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th May, 2023 ) :results and standings after stage 1 of the Giro d'Italia on Saturday, a 19.6km run from Fossacesia to Ortona: Stage 1 1. Remco Evenepoel (BEL/QST) 21min 18sec, 2. Filippo Ganna (ITA/INE) at 22sec, 3. Jo o Almeida (POR/UAE) 29, 4. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 40, 5.

Stefan K�ng (SUI/GFJ) 43, 6. Primoz Roglic (SLO/JUM) 43, 7. Jay Vine (AUS/UAE) 46, 8. Brandon McNulty (USA/UAE) 48, 9. Geraint Thomas (GBR/INE) 55, 10. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 55.

Selected12. Mads Pedersen (DEN/TRE) 1min 02sec, 31. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1:28, 16. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1:35, 46. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 1:43.