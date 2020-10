Results and standings in the Giro d'Italia after the 225km fifth stage from Mileto to Camigliatello Silano on Wednesday

Camigliatello Silano , Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Oct, 2020 ) :results and standings in the Giro d'Italia after the 225km fifth stage from Mileto to Camigliatello Silano on Wednesday: Stage 1. Filippo Ganna (ITA/Ineos) 5hr 59min 17sec (average: 37.5 km/h), 2. Patrick Konrad (AUT/BOR) at 34sec, 3. Joao Almeida (POR/DEC) 34, 4. Wilco Kelderman (NED/SUN) 34, 5. Lucas Hamilton (AUS/MIT) 34, 6. Jai Hindley (AUS/SUN) 34, 7. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 34, 8. Pello Bilbao (ESP/BAH) 34, 9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 34, 10. Fausto Masnada (ITA/DEC) 34, 11. Rafal Majka (POL/BOR) 34, 12. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 34, 13. Domenico Pozzovivo (ITA/NTT) 34 Selected: 15. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 34, 20. Simon Yates (GBR/MIT) 34, 83. Jonathan Caicedo (ECU/EF1) 16:34, 84.

Ben Gastauer (LUX/ALM) 16:34, 124. Peter Sagan (SVK/BOR) 26:35, 131. Arnaud D�mare (FRA/FDJ) 28:47.

Withdrew: Benjamin Thomas (FRA/FDJ), Pieter Weening (NED/TRE) Overall standings 1. Joao Almeida (POR/DEC) 17hr 06min 23sec, 2. Pello Bilbao (ESP/BAH) at 43sec, 3. Wilco Kelderman (NED/SUN) 48, 4. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 59, 5. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 1:01, 6. Domenico Pozzovivo (ITA/NTT) 1:05, 7. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:19, 8. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1:21, 9. Patrick Konrad (AUT/BOR) 1:26, 10. Rafal Majka (POL/BOR) 1:32Selected:21. Simon Yates (GBR/MIT) 3:52, 39. Jonathan Caicedo (ECU/EF1) 16:06, 47. Filippo Ganna (ITA/INE) 17:44, 76. Ben Gastauer (LUX/ALM) 31:08, 115. Peter Sagan (SVK/BOR) 51:27, 140. Arnaud D�mare (FRA/FDJ) 1 h 02:42.