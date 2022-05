Giro d'Italia results and standings after the 192km sixth stage between Palmi and Scalea on Thursday

scalea, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th May, 2022 ) :Giro d'Italia results and standings after the 192km sixth stage between Palmi and Scalea on Thursday: Stage 1. Arnaud Dmare (FRA/Groupama-FDJ) 5hr 02min 33sec (average: 38.076 km/h), 2. Caleb Ewan (AUS/LOT) same time, 3. Mark Cavendish (GBR/QST) s.t, 4. Biniam Girmay (ERY/INT) s.t., 5. Giacomo Nizzolo (ITA/ISR) s.t., 6. Phil Bauhaus (GER/BAH) s.t., 7. Andrea Vendrame (ITA/AG2) s.t., 8. Simone Consonni (ITA/COF) s.t., 9. Vincenzo Albanese (ITA/EOK) s.t., 10. Edward Theuns (BEL/TRE) s.t., 11. Sacha Modolo (ITA/BAR) s.t., 12. Rick Zabel (GER/ISR) s.t., 13. Davide Gabburo (ITA/BAR) s.t., 14. Edoardo Affini (ITA/JUM) s.t., 15. Filippo Tagliani (ITA/DRO) s.t.

Selected: 26. Joao Almeida (POR/UAE) s.t., 27. Wilco Kelderman (NED/BOR) s.t., 37. Tom Dumoulin (NED/JUM) s.t., 38. Richard Carapaz (ECU/INE) s.t., 39. Jai Hindley (AUS/BOR) s.t., 43. Vincenzo Nibali (ITA/AST) s.

t., 58. Simon Yates (GBR/BIK) s.t., 62. Mikel Landa (ESP/BAH) s.t., 66. Romain Bardet (FRA/DSM) s.t., 69. Juan Pedro Lopez (ESP/TRE) s.t., 114. Alejandro Valverde (ESP/MOV) s.t.

Overall standings 1. Juan Pedro Lopez (ESP/Trek) 23hr 23min 36sec, 2. Lennard Kmna (GER/BOR) at 38sec, 3. Rein Taaramae (EST/INT) 58, 4. Simon Yates (GBR/BIK) 1:42, 5. Mauri Vansevenant (BEL/QST) 1:47, 6. Wilco Kelderman (NED/BOR) 1:55, 7. Joao Almeida (POR/UAE) 1:58, 8. Pello Bilbao (ESP/BAH) 2:00, 9. Richie Porte (AUS/INE) 2:04, 10. Romain Bardet (FRA/DSM) 2:06, 11. Richard Carapaz (ECU/INE) 2:06, 12. Mikel Landa (ESP/BAH) 2:15, 13. Thymen Arensman (NED/DSM) 2:15, 14. Jai Hindley (AUS/BOR) 2:16, 15. Santiago Buitrago (COL/BAH) 2:18, 16. Hugh Carthy (GBR/EF1) 2:20, 17. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 2:23.

Selected:19. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 2:32, 30. Vincenzo Nibali (ITA/AST) 4:16, 45. Tom Dumoulin (NED/JUM) 8:20, 133. Arnaud Dmare (FRA/GFJ) 30:29