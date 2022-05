Cogne, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd May, 2022 ) :results and standings after stage 15 of the Giro d'Italia, a 177km run from Rivarola Canavese to Cogne in the Aosta Valley: Stage 15 1.

Giulio Ciccone (ITA/Trek) 4hr 37min 41sec, 2. Santiago Buitrago (COL/BAH) at 1min 31sec, 3. Antonio Pedrero (ESP/MOV) 2:19, 4. Hugh Carthy (GBR/EF1) 3:09, 5. Martijn Tusveld (NED/DSM) 4:36, 6. Luca Covili (iTA/BAR) 5:08, 7.

Natnael Tesfatsion (ERI/DRO) 5:27, 8. Bauke Mollema (NED/TRE) 5:27, 9. Gijs Leemreize (NED/JUM) 5:27, 10. Guillaume Martin (FRA/COF) 6:08, 11. Fabio Felline (ITA/AST) 7:48, 12. Lennard Kmna (GER/BOR) 7:48, 13.

Richard Carapaz (ECU/INE) 7:48, 14. Joao Almeida (POR/UAE) 7:50, 15. Lorenzo Fortunato (ITA/EOK) 7:50, 16.

Jai Hindley (AUS/DSM) 7:50, 17. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 7:50, 18. Vincenzo Nibali (ITA/AST) 7:50 Overall1.

Richard Carapaz (ECU/INE) 63hr 06min 57sec, 2. Jai Hindley (AUS/BOR) at 09sec, 3. Joao Almeida (POR/UAE) 32, 4. Mikel Landa (ESP/BAH) 1:01, 5. Domenico Pozzovivo (ITA/INT) 1:03, 6. Pello Bilbao (ESP/BAH) 1:54, 7.

Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2:00, 8. Vincenzo Nibali (ITA/AST) 3:00, 9. Juan Pedro Lopez (ESP/Trek) 4:06, 10. Guillaume Martin (FRA/COF) 8:02, 11. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 9:08, 12. Jan Hirt (CZE/INT) 9:18, 13. Wilco Kelderman (NED/BOR) 10:36, 14. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 11:30, 15. Thymen Arensman (NED/DSM) 11:49, 16. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 15:33.