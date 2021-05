Results from Monday's tenth stage of the Giro d'Italia a 140km run from L'Aquila to Foligno

1. Peter Sagan (SVK/Bora) 3hrs 10mins 56sec., 2. Fernando Gaviria (COL/UAE) same time, 3. Davide Cimolai (ITA/ISR) s.t., 4. Stefano Oldani (ITA/LOT) s.t., 5. Gianni Vermeersch (BEL/ALP) s.t., 6.

Dries De Bondt (BEL/ALP) s.t., 7. Andrea Vendrame (ITA/AG2) s.t., 8. Vincenzo Albanese (ITA/EOL) s.t., 9. Elia Viviani (ITA/COF) s.t., 10. Juan Sebastian Molano (COL/UAE) s.t.

Selected13. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) s.t., 20. Romain Bardet (FRA/DSM) s.t., 25. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) s.t., 30. Giulio Ciccone (ITA/TRE) s.t., 38. Egan Bernal (COL/INE) s.t.