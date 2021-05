Results from Wednesday's 17th stage of the Giro d'Italia, over 193km between Canazei and Sega di Ala in northern Italy

Ala, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th May, 2021 ) :results from Wednesday's 17th stage of the Giro d'Italia, over 193km between Canazei and Sega di Ala in northern Italy: Stage 1. Dan Martin (IRL/Isral SN) 4hr 54min 38sec, 2. Joao Almeida (POR/DEC) at 13sec, 3. Simon Yates (GBR/BIK) 30, 4. Diego Ulissi (ITA/UAE) 1:20, 5. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1:20, 6. Daniel Martinez (COL/INE) 1:23, 7. Egan Bernal (COL/INE) 1:23, 8. Antonio Pedrero (ESP/MOV) 1:38, 9. Pello Bilbao (ESP/BAH) 1:43, 10. George Bennett (NZL/JUM) 2:21, 11.

Tobias Foss (NOR/JUM) 2:21 Selected: 14. Romain Bardet (FRA/DSM) 2:52, 17. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 3:08, 21. Hugh Carthy (GBR/EF1) 3:52.

Overall1. Egan Bernal (COL/Ineos) 71hr 32min 05sec, 2. Damiano Caruso (ITA/BAH) at 2min 21sec, 3. Simon Yates (GBR/BIK) 3:23, 4. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 6:03, 5. Hugh Carthy (GBR/EF1) 6:09, 6. Romain Bardet (FRA/DSM) 6:31, 7. Daniel Martinez (COL/INE) 7:17, 8. Joao Almeida (POR/DEC) 8:45, 9. Tobias Foss (NOR/JUM) 9:18, 10. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 11:06, 11. Dan Martin (IRL/ISR) 13:37